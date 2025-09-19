Afrique: Golfe de Guinée - Un potentiel de 800 milliards de dollars au coeur des ambitions africaines

Entre sécurisation maritime, diplomatie économique et infrastructures régionales, l'Afrique réarme stratégiquement sa façade Atlantique.

En marge de la 80e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies, une réunion de haut niveau s'est tenue à New York autour d'un objectif commun : faire du golfe de Guinée un moteur de la transformation économique africaine. Estimée à 800 milliards de dollars, la valeur économique potentielle de cette zone reste largement sous-exploitée, faute de coordination, de sécurité durable et d'infrastructures adaptées.

S'étendant de Lagos à Libreville, cette façade maritime regorge de richesses : hydrocarbures offshore, zones portuaires stratégiques, pêche, énergies renouvelables, mais aussi corridors logistiques clés pour l'intégration régionale. Pour les experts de l'Union africaine et de la Commission économique pour l'Afrique, trois priorités conditionnent l'émergence de la région : la sécurité maritime, la logistique régionale et la gouvernance collective.

Sécurité maritime : progrès réels, fragilité persistante

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le nombre d'actes de piraterie a chuté de 60 % entre 2021 et 2024, grâce à la coopération navale initiée par le Code de Yaoundé. Mais d'autres menaces demeurent : trafics illégaux, pêche illicite, flux migratoires incontrôlés. L'Union européenne, les États-Unis, la Chine et la France ont réaffirmé leur appui, misant sur le renforcement des capacités navales africaines et l'intelligence maritime partagée.

Logistique, climat, connectivité : l'autre défi

Les discussions ont aussi porté sur l'intégration des infrastructures : corridors multimodaux, ports connectés, énergies propres. Un fonds régional de 5 milliards de dollars, soutenu par la Banque africaine de développement et des investisseurs privés, est en gestation pour accompagner cette montée en puissance. « Le golfe de Guinée peut devenir un levier de souveraineté économique pour l'Afrique, à condition d'en faire un espace sûr, interconnecté et durable », a déclaré Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine.

Une colonne vertébrale pour la Zlécaf

Dans le contexte de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlécaf), le golfe de Guinée pourrait jouer un rôle pivot dans l'intégration commerciale intra-africaine. Mais pour cela, les onze pays côtiers concernés devront faire émerger une gouvernance maritime régionale, à la hauteur des enjeux géoéconomiques du XXIe siècle.