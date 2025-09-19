Afrique: Handball - Le Congo s'impose face au Portugal

Au terme de la rencontre de la deuxième journée du tournoi international Angola 50 ans, le 18 septembre à Arena Do Kilamba, les Diables rouges du Congo ont mis à genoux l'une des grandes équipes d'Europe, le Portugal, sur le score de 26-25.

La sélection congolaise a imposé sa domination sur celle du Portugal dès la première minute du match, prenant le dessus. Après leur défaite face au pays hôte, les Diables Rouges qui viennent de retrouver le terrain après dix mois d'absence ont tout donné durant cette deuxième rencontre. La performance des Congolaises mérite un accompagnement conséquent.

« Nous sommes fiers de nos athlètes et pour le moment, nous savourons la victoire. Nous venons de gagner une grande équipe européenne. Alors nous dédions cette victoire au peuple congolais et remercions le ministre des Sports. Si tout va bien, nous pouvons faire une surprise à la prochaine Coupe d'Afrique des nations », a expliqué le sélectionneur, Younes Tatby.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le dernier match face à la Lituanie déterminera le classement du Congo. Le tournoi international Angola 50 ans est organisé par la Fédération angolaise de handball, dans le cadre des festivités du cinquantenaire de la République d'Angola. Il sert de préparation aux Congolaises et met aux prises, du 17 au 20 septembre à Luanda, quatre pays, à savoir le Congo, le Portugal, la Lituanie et le pays hôte. Il sied de noter que la délégation congolaise est conduite par la présidente de la fédération, Linda Noumazalayi.