Congo-Brazzaville: Humour - Le spectacle 'Au tour de Serge' va réunir des jeunes talents à Brazzaville

Des jeunes talents émergents de la scène humoristique congolaise offriront au public, le 20 septembre, un spectacle des performances authentiques, rythmées et fédératrices à travers une série de sketchs originaux abordant de multiples facettes de la vie quotidienne.

Dans un élan de brassage, le spectacle réunira des jeunes humoristes congolais tels que Jojo la légende, Black Panda, Nana Cepho, Alain Dooly, Ray Bouity, Christ Mavy, Sem L'honorable. Depuis quelques années, ces jeunes s'imposent désormais comme figures incontournables du web humoriste grâce à leurs vidéos courtes, percutantes, souvent virales où ils parviennent à capturer les travers du quotidien congolais avec finesse.

Leur humour, à la fois accessible et intelligent, mêle autodérision, satire sociale et un clin d'oeil culturel leur permettant de toucher un public plus large et diversifié. L'idée est de valoriser, à travers ce spectacle, l'expression artistique des jeunes humoristes congolais; de confronter la diversité de leurs talents; de faire de cette initiative un véritable cadre culturel pour encourager le dialogue interculturel à travers le rire; de développer l'esprit de la tolérance et le respect de l'autre dans la singularité.

Au-delà du simple divertissement, ce spectacle sera un cadre privilégié pour ces jeunes d'aborder, à travers leurs sketchs originaux, les multiples facettes de la vie quotidienne. La montée en puissance des antivaleurs, la pauvreté, la paresse, les tribulations dans les embouteillages, les incompréhensions interculturelles, les aléas des relations amoureuses sont autant des sujets qui seront abordés pour susciter non seulement le rire, mais des réflexions profondes et l'éveil de conscience auprès de la jeunesse congolaise qui semble aujourd'hui perdre des repères.

A la tête d'affiche, on retrouvera Jojo la légende, demi- finaliste de la quatrième édition du concours " Mon premier Montreux Afrique" en 2024, prix " Révélation de l'année" lors de la première édition de Comic d'or en 2024. C' est l'une des étoiles montantes du stand-up congolais qui ne passe plus inaperçue en raison de sa petite taille facilement identifiable, mais aussi par sa malice à jongler avec les mots.

En proposant au public des vannes sur son handicap, il interpelle la conscience collective à faire du handicap une véritable qualité et non un frein. D'ailleurs, ses sketchs tels que les questions de délestage, l'impact du développement sur l'environnement, le retour aux bonnes moeurs conscientisent le public sur le respect de la nature dont dépend la survie de la terre. Ce jeune humoriste a commencé sa carrière en 2020 quand il intègre la web-comédie " vine du bled 242". C'est en 2021, grâce aux ateliers de stand-up et de théâtre aminés par Fortuné Bateza et Juste Parfait, qu'il a perfectionné son art et affiné ses atouts artistiques pour conquérir le coeur du public.