Afrique: Afrima 2025 - Le Congo rayonne à travers ses artistes nominés

L'édition 2025 des All Africa Music Awards (Afrima) consacre une fois de plus le talent, la créativité et la singularité des artistes du Congo. Dans un paysage musical continental en perpétuelle effervescence, plusieurs figures emblématiques et émergentes du pays se distinguent par des oeuvres puissantes, originales et profondément enracinées dans les réalités culturelles africaines.

Cette année, cinq artistes congolais figurent parmi les nominés dans des catégories majeures, illustrant la vitalité et la diversité de la scène musicale brazzavilloise. Singuila, avec son titre On fait comment, une ballade R&B empreinte de sensibilité, concourt dans la catégorie "Meilleur artiste masculin d'Afrique centrale". Jessy B, étoile montante du rap féminin, se distingue par une double nomination : "Meilleure artiste féminine d'Afrique centrale" et "Meilleure lyriciste africaine", grâce à La vie est belle, un morceau engagé en featuring avec Black M. De son côté, DJ Mombochi, pilier des nuits brazzavilloises, défend les couleurs du pays dans la catégorie "Meilleur DJ africain" avec Lifoli, une fusion audacieuse aux côtés de Paterne Maestro. Enfin, Espe Bass, figure incontournable de la musique congolaise, est nommé dans la catégorie "Musique contemporaine africaine" pour Le temps des noces, en collaboration avec Extra Musica.

Au-delà de la reconnaissance individuelle, ces nominations traduisent une dynamique collective. Elles incarnent un Congo artistique qui s'affirme, innove et rayonne. Chaque artiste, à sa manière, porte une facette de cette richesse musicale plurielle. Singuila, souvent associé à la sphère francophone internationale, reste profondément attaché à ses racines congolaises. Son titre, à la fois mélodique et introspectif, aborde avec finesse les complexités des relations humaines, dans une sincérité désarmante.

Dans un registre plus engagé, Jessy B impose sa voix avec force et élégance. La vie est belle s'érige en ode à la résilience, portée par une plume affûtée et un flow maîtrisé. Sa double nomination souligne la reconnaissance d'un talent singulier, audacieux et résolument tourné vers l'avenir. Parallèlement, DJ Mombochi se distingue par son approche novatrice. Véritable architecte sonore, il fusionne les rythmes traditionnels du Congo avec des textures électroniques contemporaines. Lifoli devient ainsi une invitation à la fête, à la danse, à la célébration d'une identité musicale en constante évolution. Sa nomination témoigne de l'impact croissant du DJing dans les esthétiques africaines actuelles.

Quant à Espe Bass, membre influent du mythique Extra Musica, il revient avec Le temps des noces, une chanson qui célèbre l'amour, les traditions et les valeurs familiales. Sa capacité à renouveler les codes tout en restant fidèle à l'âme musicale congolaise lui vaut une place méritée parmi les meilleurs représentants de la musique contemporaine africaine.

Ainsi, au-delà des styles et des genres, ces artistes traduisent une même volonté, à savoir faire entendre la voix du Congo, porter haut les couleurs de Brazzaville et inscrire leur art dans une dynamique continentale. Du rap à la rumba, du dJing à la chanson engagée, ils incarnent une jeunesse inspirée, un patrimoine vivant et une nation en quête d'excellence artistique.

Aujourd'hui, le Congo ne se contente plus d'exister sur la carte musicale africaine car il rayonne. Le rendez-vous est désormais fixé pour la cérémonie finale, où le talent congolais pourrait bien décrocher les plus hautes distinctions et inscrire son nom au panthéon musical du continent.

Il convient de rappeler que les Afrima ne sont pas qu'une simple remise de trophées. Ils constituent une véritable plateforme continentale de valorisation, de reconnaissance et de rayonnement des talents africains. À travers des dizaines de catégories couvrant tous les genres et toutes les régions, les Afrima célèbrent la diversité culturelle du continent, encouragent l'innovation artistique et renforcent les liens entre les nations.