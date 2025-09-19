Congo-Brazzaville: Appel à candidatures - L'atelier d'écriture 'Black-Label' à l'Institut français du Congo

Du 22 au 25 septembre, l'Institut français du Congo (IFC) de Brazzaville organise un atelier d'écriture autour du recueil "Black-Label" de Léon-Gontran Damas, figure de la négritude. Ouvert à tous et gratuit, cet atelier invite les passionnés de mots à les voir prendre vie... sur scène.

Publié en 1956, "Black-Label" est l'un des textes majeurs du poète guyanais Léon-Gontran Damas. Avec sa langue libre, vive et contestataire, il y dénonce les injustices raciales et sociales, tout en ouvrant une voie nouvelle dans la poésie francophone. Son oeuvre continue de résonner par sa puissance, son rythme et son engagement.

Dans cet esprit, l'atelier "Black-Label" offrira aux participants l'occasion d'explorer leur créativité et de transformer leurs textes en performances. Étudiants, écrivains en herbe, slameurs, poètes confirmés ou simples curieux, tous ceux qui souhaitent donner voix à leurs mots et les voir vibrer sur scène sont invités à s'inscrire. Les inscriptions sont libres, gratuites et ouvertes dès maintenant auprès de l'IFC.

Un rendez-vous culturel qui promet d'allier la force de l'écriture à l'énergie de la scène, dans la lignée de l'héritage poétique de Damas.