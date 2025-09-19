Congo-Brazzaville: « Mélodies gourmandises » - Aly Moulady, l'élégance acoustique au service de l'émotion

Le 27 septembre, Brazzaville va accueillir une soirée musicale hors du commun, une parenthèse artistique où la voix d'Aly Moulady se mêlera aux saveurs d'un cocktail dînatoire dans un cadre d'exception. Il s'agit d'une immersion sensorielle, d'un moment de communion entre l'artiste et son public, pensé comme une célébration de la musique, de la convivialité et de la mémoire culturelle.

Le rendez-vous s'inscrit dans une volonté affirmée de réconcilier les Brazzavillois avec une musique exigeante, poétique et vivante. En optant pour une formule acoustique, Aly Moulady revient à l'essentiel : une forme épurée où chaque note, chaque mot, chaque silence prend tout son sens. Il ne s'agit pas simplement de divertir, mais de toucher, de faire vibrer, de provoquer une émotion authentique. À travers cette prestation, l'artiste rappellera que la musique est avant tout un langage de l'âme, un vecteur de lien et de sens.

La soirée se déroulera dans une atmosphère soigneusement pensée, où l'élégance sera de mise. Le dress code "Blanc - Blanc" instaurera une esthétique lumineuse, presque cérémonielle, qui participera à l'ambiance générale. Dès leur arrivée, les invités seront plongés dans un univers où la pureté visuelle répondra à la profondeur sonore. Le cocktail dînatoire, élaboré avec soin, viendra prolonger cette harmonie. Les saveurs proposées accompagneront les mélodies dans une danse subtile, créant une expérience multisensorielle où la gastronomie devient complice de la musique.

Au-delà de la performance artistique, "Mélodies gourmandises" se veut aussi un lieu de rencontre et d'échange. Des discussions avec l'artiste sont prévues, permettant aux convives de découvrir les coulisses de sa création, ses inspirations, ses projets. Une séquence hommage viendra ponctuer la soirée, avec une évocation de figures marquantes de la musique congolaise, dont Fofana Moulady, frère d'Aly, disparu mais toujours présent dans la mémoire. Ce moment de recueillement et de reconnaissance renforcera la dimension patrimoniale de l'événement.

Le répertoire choisi pour cette soirée reflètera la richesse et la diversité de l'univers musical d'Aly Moulady. Des titres emblématiques comme Sérénade, Éphéméride, Bolingo na yo ou encore Caroline seront interprétés dans des versions revisitées, plus intimes, plus vibrantes. Chaque chanson sera l'occasion de revisiter une époque, une émotion, une histoire. L'artiste prévoit également quelques surprises, dont une reprise hommage à Papa Wemba, figure tutélaire de la musique africaine qu'il affectionne particulièrement.

Pour mieux comprendre la portée de cet événement, il convient de revenir sur le parcours de l'artiste. Né à Dolisie le 30 septembre 1970, Aly Moulady, de son vrai nom Arsène Moulady, est un chanteur, producteur et parolier congolais installé en France. Dès son premier album Sérénade en 1996, il impose un style singulier, mêlant chant, rap, reggae et afrobeat. Ce métissage audacieux lui vaut la palme de la Révélation 1997 du Bureau congolais des droits d'auteur. Son frère, Fofana Moulady, fut lui aussi une figure marquante de la scène musicale congolaise. Ensemble, ils ont porté une vision exigeante de la musique, fondée sur la qualité des textes, la richesse des arrangements et une profonde conscience sociale.

Aujourd'hui, Aly Moulady revendique un style qu'il nomme Rumb'Urban, fusion de rumba, soul, afrobeat et chanson française. Il chante en français et en lingala, et dirige le label 203 Production, basé à Brazzaville et à Paris. Actuellement, il travaille sur une quarantaine de titres inédits, dans une quête constante de perfection. Son retour sur scène à Brazzaville, dans ce format acoustique, marque une étape importante dans son parcours : celle d'un artiste qui revient à ses racines, avec maturité et générosité.

"Mélodies gourmandises" s'annonce ainsi comme l'un des événements culturels majeurs de cette rentrée. Il incarne une vision de la musique comme art total, capable de réunir, d'émouvoir, de faire réfléchir. À travers la voix d'Aly Moulady, c'est toute une mémoire qui s'exprime, mais aussi une promesse : celle d'un avenir musical congolais exigeant, audacieux et profondément humain.