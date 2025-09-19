Congo-Brazzaville: Cinéma - Un film congolais aux Ecrans noirs

"Niamo" de la réalisatrice congolaise Liesebeth Mabiala est le seul film sélectionné dans le cadre de la 29e édition du festival international du cinéma Ecrans noirs qui se tiendra du 20 au 27 septembre à Yaoundé, au Cameroun.

Sélectionné dans la catégorie long métrage de fiction, le film "Niamo" qui participe au grand rendez-vous cinématographique africain laisse penser que le cinéma congolais fait de plus en plus parler de lui au-delà des frontières par des jeunes cinéastes et réalisateurs passionnés de cet art. En effet, inspiré du roman " Le mort vivant" d'Henri Djombo, le film " Niamo" plonge le public dans l'histoire d'un homme au cœur d'or, jugé coupable simplement d'avoir réussi sa vie. Ce thème fort, traversé par des touches de tragédie, de suspense et d'absurdité, trouve un écho particulier dans les sociétés africaines contemporaines, où le succès peut parfois devenir une source de jalousie.

Ce film est porté par les visages connus du cinéma africain dont celui de l'actrice camerounaise Emy Dany Bossong, Moyindo Mpongo de la République démocratique du Congo, Hervin Isma, Ralf Nguie et Alphonse Mafoua du Congo. Avec "Niamo", Liesebeth Mabiala a signé une oeuvre marquante par son écriture visuelle et narrative. Diffusé dans plusieurs villes, notamment à Brazzaville et à Pointe-Noire, à Yaoundé, à Paris, ce film se distingue par sa capacité à mêler tradition et modernité, à confronter distin individuel et mémoire collective.

Évoluant dans le domaine du cinéma depuis plus d'une dizaine d'années, la jeune congolaise a plus d'une corde à son art. Elle est actrice, scénariste, réalisatrice, productrice, comédienne et chanteuse. Liesebeth Mabiala pratique le métier de cinéaste depuis l'âge de 22 ans. Elle est, d'ailleurs, descendante d'une famille d'artistes, notamment d'un grand père photographe, d'une mère comédienne, d'une soeur écrivaine. Ce don, elle l'a hérité de sa famille. En autodidacte, elle a acquis les bases de la profession, avant de se former sur le tas grâce aux réseaux sociaux lors des festivals et bien d'autres événements cinématographiques.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Caractérielle, féministe, bosseuse, Liesebeth Mabiala a fait ses pas dans le domaine du cinéma depuis 2002 auprès de la réalisatrice congolaise Claudia Haidara Yoka, dans son film " Bozoba". Rêvant d'une carrière dans le domaine de la réalisation, elle a pris son envol en 2011. A son actif, elle a quelques oeuvres qui forcent l'admiration telles que " Dilemme", " Elonga" ," Niamo". Au-delà de ces films, Liesebeth Mabiala a également réalisé une série télévisée de dix épisodes de cinquante-deux minutes par saison, intitulée " Duel Matambi". Cette production dont le tournage s'est effectué à Brazzaville, au Congo; et à Casablanca, au Maroc, a rassemblé des acteurs comme Majid Michel du Ghana, Hibi Touré de la République centrafricaine, Augusta Palenfo du Burkina Faso, Rokhaya Niang du Sénégal, Alain Bomo Bomo, Marie Ines Ayongo du Cameroun et bien d'autres.

Le festival Ecrans noirs, fondé en 1997 par l'association Ecrans Noirs, a pour but de rendre visibles les films africains de qualité au grand public, promouvoir dès la base, chez les enfants et jeunes, une culture cinématographique qui développe le discernement et encourage le débat, favorise les rencontres des réalisateurs, des comédiens, des professionnels du septième art entre eux et avec le public, favoriser la formation aux métiers du cinéma et de l'audiovisuel, la formation des critiques, des comédiens et professionnels de tous les métiers annexes et connexes au cinéma.