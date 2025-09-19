Congo-Brazzaville: Lema en concert à Brazzaville - Une célébration musicale entre passion et identité

Lema donnera un concert, le 27 septembre, à l'esplanade du Palais des congrès de Brazzaville. L'artiste, figure montante de la musique congolaise, présentera ses plus grands titres et des nouveautés en exclusivité. Ce rendez-vous s'annonce comme un moment fort de la rentrée culturelle, placé sous le signe de la passion, de l'authenticité et du renouveau artistique.

Le concert vise la création d'un moment de communion entre l'artiste et son public, tout en valorisant les sonorités urbaines du Congo. Lema souhaite non seulement transmettre les émotions profondes qui traversent ses compositions, mais aussi affirmer une identité musicale enracinée dans la culture locale. À travers cette prestation, il entend célébrer la jeunesse, la créativité et la richesse du patrimoine musical congolais.

Sur scène, Lema interprétera plusieurs titres phares de sa discographie, parmi lesquels Mboka na nga, Zoko village, Na ba rythmes ya mboka, Dolisie tombée et Matondo béno. Ces morceaux, à la croisée des rythmes traditionnels et des influences contemporaines, traduisent sa capacité à raconter le Congo avec finesse, sincérité et modernité. Le public aura également le privilège de découvrir des titres inédits issus de son prochain projet studio, attendu avec impatience.

Au-delà de la performance musicale, le concert proposera une série d'activités conçues pour enrichir l'expérience des spectateurs. Des animations DJ, des stands culturels et gastronomiques, des séances de dédicaces et la vente de produits dérivés permettront aux fans de vivre une soirée festive, interactive et mémorable. Tout est mis en oeuvre pour créer une ambiance chaleureuse, conviviale et résolument artistique.

Lema ne sera pas seul pour cette grande célébration. Il partagera la scène avec des invités de marque, notamment Djam Kiss, avec qui il prépare un featuring exclusif. D'autres artistes issus du collectif 42 Team, qu'il a fondé en 2014, pourraient également faire leur apparition, renforçant ainsi la dimension collaborative et fraternelle de l'événement.

Artiste autodidacte et passionné, Lema, de son vrai nom Leavy Max Amour Itoua, débute sa carrière en 2011, inspiré par ses oncles chanteurs du groupe M&F. Très vite, il se distingue par son style singulier et sa volonté de créer un pont entre héritage musical et innovation. En 2020, il publie l'EP Zoko village, suivi du single Na ba rythmes ya mboka en 2022, puis d'une session live intitulée Matondo béno en 2023. Aujourd'hui, sous le label CMG (Chef's music group), il prépare activement son premier album studio, prévu pour 2026.

Son parcours est jalonné de collaborations avec des producteurs reconnus tels que Noiiz April et Zeus Million, ainsi que de distinctions notables, dont sa participation au Festival panafricain de musique. À seulement 21 ans, Lema s'impose comme une figure montante de la scène musicale congolaise, alliant rigueur artistique, engagement culturel et sens de l'innovation.

En définitive, ce concert ne se résumera pas à une simple prestation scénique. Il incarnera une célébration de la jeunesse, de l'identité et de la créativité congolaise. Brazzaville s'apprête à vivre une soirée exceptionnelle, portée par le talent, la passion et l'ambition d'un artiste en pleine ascension.