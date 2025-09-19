Congo-Brazzaville: Concert - Bozi Boziana et Walo Boss-Tino réunis à Brazzaville pour célébrer la rumba congolaise

Le 20 septembre, Brazzaville vibrera au rythme de la rumba avec un concert exceptionnel réunissant deux figures emblématiques de la scène musicale congolaise, en l'occurrence Bozi Boziana, surnommé "Grand-père", et Walo Boss-Tino, le "Chanteur capable".

Au-delà du simple spectacle, le concert annoncé vise à célébrer la rumba comme patrimoine vivant. En réunissant une légende et une voix montante, les organisateurs souhaitent créer un dialogue intergénérationnel autour de la musique, tout en valorisant les artistes congolais dans leur diversité. Il s'agit également de raviver l'attachement du public à une tradition musicale qui continue d'évoluer sans perdre son âme.

Pour donner corps à cette ambition, les deux artistes proposeront un répertoire riche et évocateur. D'un côté, Bozi Boziana revisitera ses classiques intemporels tels que Sandu Kotti, La reine de Sabah ou Position eyebani, qui ont marqué plusieurs décennies. De l'autre, Walo Boss-Tino offrira ses titres les plus populaires, portés par une énergie scénique et une voix qui séduit les jeunes générations. Ainsi, la soirée promet d'être un véritable voyage musical entre mémoire et modernité.

En complément des prestations musicales, le concert mettra en lumière l'art vestimentaire congolais avec la présence annoncée des sapeurs, ambassadeurs de l'élégance et du style. Par ailleurs, des animations scéniques, des moments d'interaction avec le public et une ambiance festive viendront enrichir l'expérience.

Pour mieux saisir la portée de cet événement, il convient de revenir sur le parcours exceptionnel de Bozi Boziana. Né le 28 septembre 1951 à Kinshasa, il débute sa carrière en 1966 au sein de l'orchestre Bamboula. En 1974, il rejoint le mythique Zaïko Langa Langa, avant de participer à la création de Isifi Lokolé en 1975, puis de Yoka Lokolé en 1976. Après un bref retour à Zaïko en 1977, il cofonde Langa Langa Stars en 1981, puis Choc Stars en 1983. Enfin, en 1985, il fonde Anti-Choc, son propre groupe, qui révélera de nombreuses voix féminines. Son oeuvre, jalonnée de succès comme Zakayi, Doucouré ou La reine de Sabah, lui vaut un Kora Award en 1999. Toujours actif, Bozi Boziana incarne la rumba dans ce qu'elle a de plus noble et de plus durable.

En parallèle, Walo Boss-Tino, de son vrai nom Constant Walo, représente la nouvelle génération d'artistes congolais. Surnommé "Chanteur capable", il s'est imposé par son charisme, sa voix et la pertinence de ses textes. Grâce à une approche musicale qui conjugue tradition et innovation, il séduit un public jeune tout en restant fidèle aux racines de la rumba. Son ascension rapide témoigne d'un talent affirmé et d'une volonté de faire évoluer les codes sans les trahir.

En définitive, le concert du 20 septembre sera une célébration vibrante de la musique congolaise. Entre nostalgie et renouveau, Bozi Boziana et Walo Boss-Tino offriront une soirée où la rumba sera reine, portée par des voix sincères et une passion intacte. Pour les passionnés de culture, les curieux et les fidèles de la scène locale, ce rendez-vous est tout simplement incontournable.