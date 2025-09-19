Congo-Brazzaville: Musique - Nix Ozay attendu début octobre au stade Eboué

Le jeune artiste rappeur congolais au talent remarquable, Nix ozay, livrera un concert le 11 octobre au stade Félix-Eboué, à Brazzaville. Son savoir-faire et sa performance scénique reflètent sa progression artistique constante et sa capacité à innover musicalement.

Depuis l'annonce de son concert à travers les réseaux sociaux et d'autres affiches publicitaires, l'artiste et l'équipe qui l'accompage sont à pied d'oeuvre à Brazzaville pour préparer cet événement. Chaque détail est minutieusement pensé pour offrir un spectacle à la hauteur de son savoir-faire et son professionnalisme. Nix Ozay séduit depuis un certain temps les scènes et a su prendre toute sa place dans l'univers du rap. Il fait preuve d'une grande volonté et d'une intelligence artistique remarquable. L'artiste entend ainsi relever le défi à travers ce concert qui se démarquera de ses prestations précédentes pour rester à jamais gravé dans la mémoire des amoureux de la musique urbaine. Il a, d'ailleurs, le soutien de certains artistes congolais, notamment la légende Zao qui l'a reçu à son domicile et aussi Paterne Maestro.

Nix Ozay a gagné en notoriété, tissant un véritable lien avec le public par ses belles chansons aux sons accrocheurs, clou d'un show généreux à bonne humeur communicative. Connu pour son talent et son influence, il est le premier rappeur à décrocher un disque d'or "Made in Congo". Cette distinction prestigieuse témoigne non seulement son ascension fulgurante, mais aussi l'impact considérable de sa musique sur la scène urbaine. L'artiste est devenu aujourd'hui une belle carte de diversité convoitée par les opérateurs culturels et les mécènes. Pour le bonheur du public, il interprètera ses chansons telles que Dieu te voit, Posa makambo, La mixtape, Bala bala soldier et bien d'autres.

Plus qu'un simple instant de détente, ce sera un cadre idéal d'échange, de partage et de dialogue entre l'artiste et son public. Ce concert résonnera donc comme un appel à l'action, un moment que l'artiste entend saisir face à la montée en puissance des anti valeurs pour transmettre un message à la jeunesse congolaise. L'artiste profitera de cet instant de détente pour aborder des sujets importants. D'ailleurs, son titre Pétage dénonce quelques réalités caractérisant le quotidien des jeunes congolais tels que le vandalisme, le phénomène "bébés noirs" qui sont les maux qui mettent en péril leur avenir. Il les encourage à apprendre les métiers ou à se lancer dans des activités lucratives, à faire preuve d'honnêteté dans leur vie. Il s'agira donc de faire comprendre et faire prendre conscience aux jeunes que la vraie vie est celle que l'on mène en dehors des écrans. La valeur humaine ne pourra jamais être jugée par le nombre des likes ou followers que l'on pourra accumuler sur les réseaux sociaux.

Nix Ozay, de son vrai nom Elion Kye Elky, est un artiste musicien aux multiples talents, rappeur et chanteur en plusieurs langues, notamment lingala, français et anglais. Fasciné depuis son plus jeune âge par ses idoles Michael Jackson et 50 cent, il a développé une passion immense pour la musique. Il s'est mis à écrire et à rapper en 2007 en compagnie des grands-frères de son quartier. Au fil des années, il a évolué dans plusieurs groupes et clans, notamment Big money en 2010, Zone X en 2011, C.O.C de 2012 à 2013, avant d'embrasser une carrière solo en 2014.