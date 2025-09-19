Cote d'Ivoire: Lire ou relire - « Le bébé magnétique sur le dos du vent » de Safi Chantal B.

Publié aux éditions Cnk à Abidjan, en Côte d'Ivoire, le conte « Le bébé magnétique sur le dos du vent » relate l'histoire d'une fille au destin extraordinaire qui restaure la vie d'un royaume.

Safi Chantal plonge ses lecteurs, à travers le récit d'un bébé aux pouvoirs surnaturels, dans un monde où le fantastique s'introduit dans le réel. Tout se passe en Afrique de l'Ouest au temps des grands royaumes, quand l'Afrique était une puissance économique avec des peuples bien organisés autour de leurs chefs ou rois. L'aisance de la vie côtoyait l'harmonie ambiante de la société, à une époque où l'immigration en masse était inimaginable, car l'Afrique était cet eldorado qui attirait les autres peuples d'Orient et d'Occident. L'Afrique commençait donc aussi à susciter des convoitises à cause du commerce florissant de pierres précieuses que regorgent ces terres.

Les trafiquants arabes sont parmi les pionniers de l'envahissement de l'Afrique, et par conséquent de la réduction des peuples noirs en esclaves. Ces assaillants ne venaient pas seulement piller les richesses naturelles du continent noir, mais ils entreprirent de faire disparaître la race. Les procédés utilisés, comme le rapporte Safi Chantal dans son récit, consistaient à empoisonner les eaux de source avec des substances qui rendaient les filles stériles, et à exterminer systématiquement chaque fille qui naissait pour empêcher la reproduction de la race noire, pendant que les garçons valides étaient émasculés et utilisés comme esclaves.

Devant les lamentations des peuples noirs, les dieux entreprirent de soulager leurs peines en envoyant naître dans un couple une fille ayant un miroir sous forme d'oeil au revers de sa main. Cette fille, orpheline précoce, fut adoptée par un autre couple et protégée par le vent durant toute sa vie. Elle avait le pouvoir de rendre fertiles toutes les femmes stériles et opprimées qui la rencontraient. Puis devenant par la suite la future reine, elle aida le roi à protéger le royaume, à restaurer la justice et à développer tous les secteurs socioéconomiques du royaume.

Ce livre de Safi Chantal B. est l'expression de la soif d'autonomie et de justice sociale des peuples noirs depuis plus de cinq siècles. Sa plume est à la fois un cri de dépit et d'espoir.