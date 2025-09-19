Sénégal: Matam - La Protection de l'enfance veut inverser la tendance des MGF à travers une nouvelle approche

Matam — Le Comité départemental pour la protection de l'enfance (CDPE) veut inverser la tendance sur le taux de victimes des Mutilations génitales féminines dans le département de Matam, à travers l'Approche transformatrice de genre (ATG), a-t-on appris, jeudi, du point focal de l'Action éducative en milieu ouvert (AEMO), Adama Diop.

"Le département de Matam reste l'une des zones les plus touchées par les MGF avec un taux de 83% selon les Enquêtes démographiques de santé (EDS) à Indicateurs multiples sur la période 2019-2023. Le Comité départemental pour la protection de l'enfance (CDPE) veut ainsi inverser la tendance en impliquant des acteurs proches des enfants notamment les Officiers de polices judiciaires (OPJ), des gendarmes, des agents de santé et des membres du personnel éducatif", a-t-il expliqué.

Adama Diop s'exprimait à l'occasion d'une session de renforcement de capacités des professionnels de la justice, de l'éducation, de la santé et de la société civile sur la protection de l'enfant, les ATG et les stratégies de changement de comportements.

M. Diop a laissé entendre que les initiateurs de cette activité vont partager avec les acteurs cette nouvelle approche qui "permet d'appréhender le concept genre".

"Nous avons beaucoup insisté sur les acteurs de la santé car, ils sont en contact direct avec les enfants dans le cadre de leur traitement. Pour les OPJ, leur présence s'explique par le fait qu'ils reçoivent les enfants victimes de violence. Quant aux acteurs du système éducatif, ils peuvent détecter des cas de violence, car travaillant dans un lieu de prédilection des enfants", a détaillé Adama Diop.

Ces acteurs auront droit à des modules axés sur l'écoute de l'enfant ou encore comment pouvoir lire les signaux d'un enfant violenté.

Des modules sur les stratégies de changement social et de comportements, de même que les instruments juridiques internationaux pour mieux comprendre la loi et la faire appliquer leur seront dispensés.