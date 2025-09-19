Sénégal: Saint-Louis - La construction d'un centre de prise en charge des adolescents et jeunes au menu d'un atelier

Saint-Louis — L'adjoint au gouverneur chargé des affaires administratives, Sidy Guissé Diongue, a présidé, jeudi, un atelier relatif à un plaidoyer pour la construction d'un centre d'accueil, de suivi et de prise en charge des adolescents et jeunes dans la commune de Saint-Louis (nord).

"On a travaillé avec un comité de plaidoyer qu'on a mis en place ici dans la région de Saint-Louis. Et à travers ce comité, on a identifié un besoin portant notamment sur la construction d'un centre de prise en charge des besoins des adolescents et des jeunes", a déclaré Binetou Diallo, chargée de la capitalisation au sein de l'ONG Action et développement (ACDEV).

Mme Diallo a également indiqué que le gouvernement du Luxembourg est en train d'accompagner l'ONG dans le processus de construction de ce centre.

Elle a par ailleurs souligné l'importance de multiplier les actions de sensibilisation, de communication pour emmener les jeunes à prendre connaissance de leur santé.

Cet atelier a été aussi une occasion de faire la situation et de dégager des perspectives dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes dans la région.

L'adjoint au préfet du département de Saint-Louis, Abdou Khadre Dieylani Bâ, le président du Conseil de quartier de Diamaguène, Adama Coundoul, entre autres, ont pris part à cet atelier.