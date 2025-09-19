Sénégal: Kédougou - Alerte sur un risque élevé de débordement du fleuve Gambie

Kédougou — L'adjoint au préfet du département de Kédougou, Papa Abdoulaye Mbaye, a alerté, jeudi, les populations sur un risque élevé de débordement du fleuve Gambie en raison des fortes pluies enregistrées ces derniers jours et celles annoncées par la direction de la prévention et gestion des inondations.

"Un risque élevé de débordement est à prévoir, ce qui pourrait entraîner des inondations dans les zones riveraines notamment les habitations et terres agricoles", a-t-il lancé.

Il s'entretenait avec l'APS suite à l'alerte orageuse à Kédougou et Tambacounda d'un risque élevé d'inondations localisées annoncée par la direction de la prévention et gestion des inondations du Sénégal.

L'adjoint au préfet a indiqué avoir été alerté depuis hier (mercredi) par la direction de la prévention et gestion des inondations qu'une très grosse cellule orageuse très intense est en cours sur Kédougou.

"L'intensité actuelle rapproche la situation du seuil d'alerte rouge. La cellule se déplace lentement vers Tambacounda (atteinte prévue dans quelques heures)", a-t-il prévenu.

Papa Abdoulaye Mbaye a invité la population de Kédougou à suivre les bulletins météo et les consignes des autorités locales via les radios communautaires et les organes de la presse locale.

"Ne vous approchez pas du fleuve et des affluents, évitez de traverser le fleuve. Le courant peut être très fort et dangereux et réduisez les déplacements surtout dans les zones à risque et aux abords du fleuve Gambie", a-t-il lancé aux populations.

Un plan de sauvegarde communal élaboré

Un plan de gestion intégré des inondations est en train d'être mise en oeuvre à Kédougou par la direction de la prévention et des inondations au Sénégal, a fait savoir l'adjoint au préfet, Papa Abdoulaye Mbaye.

M. Mbaye a précisé que la ville de Kédougou fait partie des communes pilotes de ce projet.

"La crue impacte chaque année des terres de cultures situées le long du fleuve Gambie (...) nous avons la marre de Dalaba et surtout de Ndiormi ex Gada Dinguessou dans la commune de Kédougou où les habitations se trouvent dans le public fluvial", a-t-il expliqué.

"Nous sommes en train de mettre en oeuvre le projet par un plan de sauvegarde communal des inondations qui a été élaboré. Nous recevons des alertes au niveau central à travers "Allo inondation " et à travers la direction de la prévention et de la gestion des inondations qui nous disent que nous sommes en période de vigilance et veille", a indiqué l'autorité administrative.

Papa Abdoulaye Mbaye a assuré que le plan de sauvegarde communal est en alerte pour prévenir les inondations de la crue du fleuve Gambie.

"Nous avons une équipe de communication au niveau du plan de sauvegarde communal des inondations qui est très opérationnelle. Nous étions alertés récemment sur la situation de la montée des eaux du fleuve Gambie via la plateforme wiki Project. Et toutes les informations du niveau de l'eau que nous recevons de l'équipe technique sont intégrées dans cette plateforme afin de faire face à la situation", a-t-il déclaré.

Il a annoncé également que de dispositions sont prises pour alerter les autorités et les populations sur la montée des eaux du fleuve Gambie afin de prévenir les inondations.

"L'objectif premier de ce plan de sauvegarde communal des inondations est d'éviter la perte des vies en humains et de rester en alerte afin de vulgariser la bonne information auprès des populations et des acteurs concernés sur la crue du fleuve Gambie", a-t-il indiqué.

Les autorités administratives de Kédougou ont identifié un site appelé à recevoir des sinistrés en cas d'inondation, a-t-il informé, évoquant la mise en place d'un diapositif de réaction doté de motopompes.

"Nous avons préparé des zones en conséquence pour accueillir des sinistres en cas d'inondations. Et nous sommes très vigilants pour avoir une réaction très efficace par rapport à ce phénomène des inondations", a-t-il conclu.