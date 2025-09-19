Sénégal: 'Dossier patient informatisé' - Plus de 26 000 patients enregistrés à l'hôpital régional de Kaffrine depuis novembre 2024

document

Plus de 26 000 patients ont été enregistrés à l'hôpital régional Thierno Birahim Ndao de Kaffrine (centre) depuis la mise en place d'une plateforme numérique en novembre 2024, a-t-on appris de sa directrice Ramata Danfakha.

"Depuis la mise en place de la plateforme 'Dossier patient informatisé' (DPI), plus de 26 000 patients ont été enregistrés à l'hôpital régional Thierno Birahim Ndao", a-t-elle notamment révélé dans un entretien avec l'APS.

L'objectif de cet instrument est de permettre un accès rapide et sécurisé aux données de santé des patients et de faciliter les études statistiques, a expliqué la directrice, ajoutant que 10 231 nouveaux dossiers ont été créés et que 4 539 patients ont déjà pris leurs rendez-vous à travers le système.

Selon Mme Danfakha, le "Dossier patient informatisé" (DPI) est un système numérique qui centralise toutes les informations administratives et médicales, remplaçant le traditionnel dossier papier.

"C'est une innovation qui s'inscrit dans la vision stratégique 2025-2029 de l'Etat du Sénégal, laquelle vise à digitaliser toutes les structures sanitaires, en commençant par les hôpitaux", a-t-elle fait savoir.

L'objectif est d'optimiser l'organisation, le fonctionnement et la prise en charge des patients, a-t-elle précisé, signalant que l'hôpital de Kaffrine a été retenu comme site pilote parmi six autres établissements sanitaires du pays.

"Depuis l'installation du système, nous avons réussi à digitaliser pratiquement tous les services", a-t-elle fait savoir.

La directrice a salué l'engagement du personnel médical, administratif et technique qui a permis d'obtenir de tels résultats.

Elle a mis en avant les avantages de ce dispositif. "Nous connaissons désormais le circuit complet du patient, de l'admission à la facturation, en passant par les services médicaux et techniques, jusqu'à la sortie", a-t-elle dit.

"Nous avons aussi une meilleure visibilité sur nos recettes, ce qui garantit plus de transparence et un accès rapide aux informations. La plateforme permet également de produire des reportings aussi bien médicaux que financiers", a-t-elle souligné.

L'hôpital régional de Kaffrine est un établissement public de santé de niveau 2, créé en 2021, disposant de 150 lits théoriques et 181 lits réels, répartis dans douze blocs abritant des services d'hospitalisation et d'observation.

"Aujourd'hui, l'hôpital dispose pratiquement de tous les services, notamment des Services d'accueil des urgences (SAU). Dès l'arrivée, après le passage au guichet, le patient est orienté par des hôtesses vers le service concerné. Le circuit est bien organisé, de l'admission jusqu'à la caisse, grâce à l'instauration du Dossier patient informatisé", a-t-elle conclu.