Sénégal: Bambey - 13 sites critiques libérés des eaux

18 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Bambey — Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a annoncé, jeudi, que treize des seize sites critiques inondés de la commune de Bambey ont été libérés des eaux grâce à la mobilisation des services techniques et des autorités locales.

"Le rapport qui m'a été présenté tout à l'heure par les sapeurs-pompiers fait état de treize sites déjà asséchés sur les seize recensés dans la commune de Bambey", a-t-il déclaré.

Le ministre a invité les sapeurs-pompiers à poursuivre leurs efforts pour libérer dans les meilleurs délais les trois sites encore sous les eaux, afin de soulager les populations.

Cheikh Tidiane Dièye a entamé sa tournée dans la région de Diourbel par Bambey, après avoir lancé un plan d'action d'urgence de lutte contre les inondations, mobilisant d'importants moyens matériels, financiers et humains.

Il a indiqué que ses services ont procédé à la cartographie des zones inondables de Bambey et que des solutions structurelles seront mises en oeuvre dès l'année prochaine.

Des études seront également engagées en vue de réaliser des canalisations permettant d'évacuer les eaux pluviales vers les anciennes vallées, afin de les réutiliser pour l'agriculture et la pisciculture, conformément à la nouvelle vision des plus hautes autorités, a-t-il expliqué.

Le ministre a insisté sur la nécessité de préserver les voies naturelles d'évacuation des eaux pour mieux faire face aux inondations.

Cheikh Tidiane Dièye a, par ailleurs, salué la mobilisation des services techniques et de la mairie de Bambey pour libérer les sites inondés, tout en transmettant aux sinistrés le soutien et la solidarité du président de la République et du chef du gouvernement.

