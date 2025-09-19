Sénégal: Situations d'urgence - Elaboration d'un guide pour faciliter l'accompagnement psychosocial des victimes

Dakar — La Direction générale de l'Action sociale (DGAS) a mis à la disposition des acteurs communautaires un guide destiné à faciliter l'accompagnement psychosocial des victimes en cas de situation d'urgence, a-t-on appris du directeur de cabinet du ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, Youssou Djité.

Un atelier de validation technique et politique de cet outil s'est tenu jeudi au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique.

"II vise à mettre à la disposition des acteurs communautaires, un outil essentiel pour renforcer leurs interventions, qu'elles se déroulent dans des contextes d'urgence ou dans l'accompagnement quotidien des populations", a fait savoir Youssou Djité.

Selon les termes de référence, ce guide est un ensemble de pratiques simples et efficaces pouvant permettre de faire les premiers gestes d'assistance, de soutien moral, de référencement et de tout autre acte nécessaire et vital pour les cibles affectées en situation d'urgence.

Le directeur de cabinet du ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités a également indiqué que le document représente "une approche participative, inclusive et adaptée à nos réalités locales".

"Ce guide s'inscrit dans la logique de la pyramide de la prise en charge mentale et couvre l'ensemble des étapes de l'accompagnement psychosocial, dans le respect de la dignité, des droits et de l'autonomie des bénéficiaires", a expliqué M. Djité.

En dotant le Sénégal de ce guide d'accompagnement psychosocial, "nous franchissons une nouvelle étape dans la prise en charge des personnes, familles et communautés affectées lors des situations d'urgence", a-t-il salué.

"Cet outil témoigne de notre volonté commune de placer l'être humain au coeur de nos actions, en donnant aux agents communautaires les moyens d'apporter écoute, réconfort et orientation aux populations, surtout dans les moments les plus difficiles", a-t-il ajouté.

Selon Yaka Tine Demba, administrateur chargée de la protection de l'enfant à l'Unicef, "les enfants sont les plus impactés dans les situations d'urgence, d'où l'intérêt d'avoir ce guide qui pourra assurer la prise en charge psychosociale de cette cible tout en respectant la pyramide sanitaire".

D'après M. Demba, ce guide marque l'ouverture d'une nouvelle page dans le domaine de prise en charge des vulnérabilités.

Son élaboration a été motivée par l'existence de défis liés à la prise en charge psychosociale des populations, en particulier dans des contextes de vulnérabilité marqués par des catastrophes naturelles et des effets du changement climatique.

Le changement climatique se traduit par des inondations, incendies et épidémies qui fragilisent les conditions de vie et accentuent les situations de détresse.