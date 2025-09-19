Sénégal: Tambacounda - Des kits alimentaires de la Fondation Sonatel offerts à des familles impactées par les inondations

La Fondation Sonatel a octroyé 143 kits alimentaires et d'hygiène à des familles impactées par les fortes pluies enregistrées dans la région de Tambacounda dans la nuit 13 au 14 juillet dernier, a constaté l'APS.

Le gouverneur de la région de Tambacounda (est), au nom des bénéficiaires, a reçu cet appui des mains qui a reçu cet appui, jeudi, des mains de l'administratrice générale de la Fondation Sonatel, Coura Sow.

"C'est avec beaucoup d'émotion que nous sommes à Tambacounda pour appuyer l'Etat à travers son administration territoriale à appuyer les sinistrés qui sont dans une situation difficile", a déclaré Mme Sow, en présence du préfet du département de Tambacounda et de nombreuses autorités locales.

L'appui de la Fondation Sonatel comprend 143 de kits alimentaires et d'hygiènes.

"Chaque bénéficiaire recevra un sac de riz de 25kg, un sac de mil de 25kg, 5kg de sucre, 5 litre d'huile, un carton de savon, un carton d'eau de javel, 15 bouteilles d'eau Kirène de 10 litres et une natte", a précisé Coura Sow.

Le gouverneur de la région de Tambacounda a salué cet élan de solidarité envers les sinistrés des quatre départements de la région.

"Cet appui est important car les fortes pluies ont impacté l'habitat, les revenus et les ressources de subsistance, notamment les vivres des populations. Nous avons reçu 143 kits alimentaires et d'hygiène dont 70 kits pour les sinistrés du département de Tambacounda, 25 pour les sinistrés du département de Koumpentoum, 15 pour les sinistrés du département de Bakel et 33 kits pour les sinistrés du département de Goudiry", a détaillé Guedj Diouf.

Le chef de l'exécutif régional a félicité la Fondation Sonatel pour ses "nombreuses actions de solidarité réalisées à Tambacounda", rappelant notamment la réhabilitation et l'équipement du lycée Mame Cheick Mbaye, la réhabilitation et l'équipement de maternités à Bakel et de potes santé dans la commune de Tambacounda. Des initiatives à l'origine de ladite fondation.

"Nous poursuivons le plaidoyer, nous allons continuer à travailler à côté de l'Etat et des bonnes volontés pour disposer de moyens de reconstruction des habitats à mettre à la disposition des sinistrés", a dit M. Diouf.

Concernant les mesures structurelles pour la valorisation du Mamacounda, le gouverneur a annoncé que le ministère de 'Hydraulique et de l'Assainissement, à travers la Direction de la gestion et prévention des inondations, table sur un projet d'aménagement de ce cours d'eau dont "la mise en oeuvre va très bientôt démarrer".

"Ce qui important de retenir, c'est que le Mamacounda n'est pas fait pour des habitations, et ceux qui occupent le lit [de ce cours d'eau] doivent être conscients qu'ils doivent le libérer, car le Mamacounda ne doit pas être source de problèmes pour nous mais une opportunité pour la commune de Tambacounda [...]", a-t-il expliqué.

L'Etat du Sénégal "est en train de travailler là-dessus, et on espère qu'avec l'appui de partenaires comme le Fond vert pour le climat, on aura un projet structurant qui permettra de transformer ces difficultés en opportunités", a assuré le chef de l'exécutif régional.