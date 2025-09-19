Sénégal: Saint-Louis - Les jeunes invités à s'impliquer davantage dans les politiques publiques

Saint-Louis — Le gouverneur de Saint-Louis (nord), Al Hassan Sall, a appelé, jeudi, les jeunes à s'impliquer davantage dans les politiques publiques, soulignant l'importance d'oeuvrer pour la paix, gage d'une sécurité durable.

Le chef de l'exécutif régional intervenait à l'ouverture des Consultations régionales dans le cadre de l'élaboration du Plan d'actions national de l'agenda jeunesse, paix et sécurité au Sénégal (PAN JPS).

"Je suis venu pour marquer l'importance que l'État accorde à ce processus mais surtout pour inciter davantage les jeunes à s'impliquer dans les politiques publiques", a-t-il dit déclaré à la presse en marge de cette activité.

M. Sall a invité les jeunes "(...) à faire entendre leurs voix à tout ce qui préoccupe l'État à l'échelle nationale".

"Et s'il y a un concept qui préoccupe l'État, c'est la paix, la sécurité. Et ces concepts-là [sont] portés par la jeunesse qui constitue la force vive de la Nation", a-t-il ajouté.

Dans le cadre de ce processus, a-t-il dit, "nous souhaitons savoir la perception que notre jeunesse a des concepts de paix et de sécurité, analyser cette conception et certainement en tenir compte dans le cadre des politiques publiques en matière de justice, de paix et de sécurité".

La jeunesse de Saint-Louis l'a compris et s'est engagée aux côtés des autorités, selon le gouverneur de la région.

"Non seulement elle va oeuvrer pour faire entendre sa voix mais surtout pour que cette collaboration qu'il y a toujours eu entre les populations et les Forces de défense et de sécurité puisse perdurer parce que c'est cela le gage d'une sécurité durable", a estimé Al Hassan Sall.

Analyste politique principal au sein de la représentation de l'Organisation internationale de la francophonie (OIF) pour l'Afrique de l'Ouest basée à Lomé (Togo), Bakary Bamba Junior s'est dit heureux d'apporter un appui technique et financier pour l'organisation de cet atelier.

Il a par ailleurs salué l'engagement efficace et personnel des autorités en faveur du Plan d'action jeunesse, paix et sécurité pour sa mise en oeuvre au Sénégal.

Le président du Conseil régional de la jeunesse de Saint-Louis, Fara Ndiaye, la vice-présidente de l'Association pour la promotion du leadership des jeunes femmes et filles du Sénégal (APPEL-JFF), Sokhna Bâ, entre autres, ont pris part à l'ouverture de cet atelier de deux jours.