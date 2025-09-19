Sénégal: Une pièce de théâtre met en scène le vécu des immigrés en Europe

Dakar — La pièce de théâtre intitulé "Le pouvoir de la neige" de l'artiste-comédien sénégalais établi en Belgique, Mouhamadou Diba, se propose de sensibiliser la jeunesse africaine sur les difficultés rencontrées par les immigrés en Europe.

"Dans cette pièce, on a raconté un peu les difficultés que les immigrés rencontrent en Europe, surtout les parties les plus sombres qu'on ne raconte pas", a dit, mercredi, Mouhamadou Diba au terme de la présentation de son œuvre.

L'idée, selon lui, consistait à sensibiliser les jeunes sur "ces immigrés bloqués en Europe, à cause d'un sentiment de culpabilité lié à leur échec".

Devant un public de tout âge, l'artiste a présenté, en solo, cette pièce écrite pendant la pandémie du Covid-19.

Au rythme d'un son doux, lumière éteinte, Akillah, personnage principal du spectacle, fait son entrée sur scène. Chaise, marionnette, valise, statuette d'un cavalier, le décor est bien planté pour faire le spectacle.

Vêtu d'une tenue renvoyant à l'hiver, Akillah originaire de la Casamance dans le sud du Sénégal, parle de son périple européen marqué par des péripéties à travers six actes.

Durant cinquante minutes, le fils de la Casamance raconte sa vie au village et, après plusieurs tentatives infructueuses, l'opportunité qu'il a eue de se rendre en Belgique avec l'espoir d'y trouver une vie meilleur.

Il raconte sa désillusion dès l'aéroport de Zaventem à Bruxelles, où il rencontre des agents dont l'attitude et les propos laissaient entendre qu'il n'était pas le bienvenue.

Cette première mésaventure contraste avec l'accueil chaleureux que son cousin "Bouba" et sa femme belge "Sarah" lui ont réservé.

Akillah se rappelle notamment de visites sur des sites touristiques à l'initiative de son cousin ou encore de ses photos qui ont fait du buzz sur Facebook avec plusieurs "likes, commentaires, demandes d'amis, et autres sollicitations".

"Le pouvoir de la neige a fait de moi la personne la plus célèbre chez-moi", raconte le personnage principal.

Cette euphorie sera de courte durée, en ce sens que sa quête du bonheur va vite se tourner en désillusion totale. Akillah se trouve sans domicile fixe (SDF) au bout de deux ans, à la suite d'une dispute entre son cousin et sa femme.

"(...) J'ai commencé à vivre dans la rue, ramassant parfois la nourriture (...) je suis comme un cadavre ambulant dont le cimetière est l'Europe", a-t-il fait savoir lors de la présentation de la pièce dans le cadre d'une tournée à Dakar et à Matam.

Cette production "Le pouvoir de la neige" où la neige est une métaphore de l'Occident - tout ce blanc partout - est une création de la compagnie "Unités nomade de Bruxelles (Belgique)" mise en scène par l'écrivain belge Michel Bernard.