Afrique de l'Ouest: BRVM - Moins de 600 millions de FCFA enregistrés en termes de transactions ce jeudi 18 septembre 2025.

A l'issue de la séance de cotation de ce jeudi 18 septembre 2025, il a été enregistré moins de 600 millions FCFA de transactions à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) contrairement aux séances précédentes.

La valeur totale des transactions s'est en effet élevée à 574,213 millions FCFA contre 1,333 milliard FCFA le 17 septembre 2025. Les investisseurs ont donc été moins dynamiques lors de la journée de cotation de ce jeudi 18 septembre 2025 que les autres journées précédentes.

Du jeudi 11 septembre au mercredi 17 septembre, le montant des valeurs transigée a été plus élevé. Il se situe respectivement à 703,192 millions FCFA le jeudi 11 septembre, 816,979 millions FCFA le vendredi 12 septembre, 1,527 milliard FCFA le lundi 15 septembre, 923,779 millions de FCFA le mardi 16 septembre et 1,333 milliard FCFA le mercredi 17 septembre 2025.

Concernant la capitalisation du marché des actions, elle a enregistré une hausse de 61,556 milliards, s'établissant à 12 482,858 milliards FCFA contre 12 431,302 milliards FCFA la veille. Celle du marché des obligations est aussi en hausse de 1,222 milliard, passant de 10 910,146 milliards de FCFA la veille à 10 911,412 milliards de FCFA ce 18 septembre 2025.

Les trois indices phares de la Bourse se sont rehaussés vigoureusement contrairement à la séance de la veille. L'indice BRVM Composite a ainsi progressé de 0,42% à 323,76 points contre 322,42 points précédemment. De son côté, l'indice BRVM 30 se retrouve avec une hausse de 0,79% à 161,31 points contre 160,04 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige enregistre la plus forte hausse, soit 0,92% à 136,89 points contre 135,64 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres Bernabé Côte d'Ivoire (plus 7,24% à 1 555 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (plus 7,07% à 1 060 FCFA), ETI Togo (plus 5,88% à 18 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (plus 5,22 % à 1 310 FCFA) et Tractafric Motors Côte d'Ivoire (plus 3,90% à 2 795 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Coris Bank International Burkina Faso (moins 7,46% à 9 185 FCFA), Unilever Côte d'Ivoire (moins 7,37% à 21 995 FCFA), BOA Mali (moins 4,88% à 3 805 FCFA), Banque Internationale pour l'Industrie et le Commerce du Bénin (moins 2,69% à 5 060 FCFA) et SETAO Côte d'Ivoire (moins 2,65% à 920 FCFA).