Congo-Brazzaville: Polémique autour de l'affichage politique prônant la révision des listes électorales

19 Septembre 2025
Radio France Internationale
Par Loïcia Martial

Au Congo-Brazzaville, une polémique est née autour de l'affichage des messages politiques en provenance du camp présidentiel, accompagnant l'opération de révision des listes électorales en perspective de la présidentielle de 2026. Dans un communiqué, le maire de la ville rappelle que cette opération est administrative, menaçant de retirer d'ici au 20 septembre ces messages politiques qui fleurissent un peu partout à travers le pays.

« Le Timonier, CAP 2026. Soutenir Denis Sassou-Nguesso, c'est avoir sa carte d'électeur », peut-on lire sur l'une de ces affiches polémiques produites par un proche du pouvoir. Cette affiche appelle également à la révision des listes électorales.

Cependant, Bien-Aimé Obam Ondon, député du Parti congolais du travail (PCT, au pouvoir), est d'un avis contraire. Il soutient la mesure prise par le maire de la ville : « Je suis convaincu que cette mesure contribuera à renforcer la confiance des citoyens dans le processus électoral et à garantir que les élections soient transparentes et démocratiques. Et les amis politiques devraient le comprendre », a-t-il affirmé.

Une « farce »

De son côté, Maixent Animba Emeka, membre de la société civile et observateur électoral, va plus loin dans ses critiques : « On amuse un peu la galerie, car cela fait plusieurs jours que ces affiches circulent. Le maire de la ville a pris une décision, mais ces affiches sont partout : Pointe-Noire, Ouesso (Nord). Et là-bas, qui va intervenir ? C'est le ministre de l'Intérieur qui aurait dû prendre cette question à bras-le-corps », a-t-il analysé.

Un opposant, qui a requis l'anonymat, a qualifié la décision de farce : « Je pense que la décision du maire est une farce. Dans un pays qui veut faire avancer sa démocratie, de tels comportements ne sont pas acceptables dès le départ », a-t-il indiqué.

La révision des listes électorales, en cours depuis trois semaines, se poursuivra jusqu'au 30 octobre prochain.

