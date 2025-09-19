Sénégal: Louga - Cinquante entreprises bénéficient d'un accompagnement pour la transition écologique

Louga — Cinquante micro, petites et moyennes entreprises (MPME) de la région de Louga bénéficient d'un accompagnement technique et financier dans le cadre du projet pour la valorisation de l'entreprise verte et sociale pour l'innovation, la croissance et l'emploi (PRO-VIVES), a annoncé, jeudi, Elena De Diosa, coordinatrice dudit projet.

"Dans la région de Louga, un total de cinquante entreprises bénéficient de l'accompagnement du projet, dont trente orientées vers l'économie verte, cinq vers l'économie circulaire, et le reste constitué de startups réparties entre l'agroécologie et l'économie circulaire", a-t-elle détaillé.

Elle s'adressait à des journalistes, à l'issue d'un atelier consacré à l'agroécologie et aux produits du Sénégal, dans le cadre des projets PRO-VIVES et Azione TerrAE, coalition pour la transition agroécologique.

Selon Elena De Diosa, "ces entreprises ont été sélectionnées pour leur potentiel à contribuer à la transition écologique et à dynamiser l'économie locale".

"À Louga, nous concentrons beaucoup d'activités sur l'agroécologie, car c'est un secteur stratégique pour l'avenir économique et social de la région", a-t-elle expliqué.

Elle a indiqué que "l'appui comprend des formations en gestion d'entreprise, en agroécologie et en économie circulaire, ainsi qu'un soutien financier adapté aux besoins spécifiques de chaque structure".

Le projet PRO-VIVES, financé par l'Agence italienne de coopération pour le développement, intervient dans quatre régions du Sénégal, à savoir Dakar, Thiès, Saint-Louis et Louga, a-t-elle précisé.

Mais à Louga, a-t-elle ajouté, l'accent est mis sur l'agroécologie, en partenariat avec la Fédération des associations paysannes de Louga (FAAPAL), afin d'accompagner la transition écologique des exploitations et entreprises locales.

"Cet accompagnement vise à rapprocher producteurs et consommateurs pour promouvoir une consommation locale, responsable et respectueuse de l'environnement", a ajouté Mme De Diosa.

Elle a rappelé que les "PME constituent un moteur essentiel du développement économique et social, et que leur renforcement est au coeur des priorités" de ce projet.

Au total, PRO-VIVES vise à accompagner 200 entreprises à l'échelle nationale.

Les cinquante structures bénéficiant d'un accompagnement à Louga "constituent un levier majeur pour renforcer l'économie locale, favoriser l'emploi des jeunes et consolider les bases d'un développement ancré dans la durabilité environnementale et sociale, a-t-elle indiqué.

De son côté, Sara Gianesini, point focal de la coalition Azione Terrae, a souligné l'importance de cette démarche collective qui associe ONG, organisations paysannes et institutions locales.

"Cette coalition internationale oeuvre pour soutenir la transition agroécologique en Afrique de l'Ouest, en renforçant les synergies et le plaidoyer en faveur d'un modèle de développement durable", a-t-elle indiqué.