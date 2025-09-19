Sénégal: L'Union du clergé sénégalais appelle toutes les forces vives de la nation à la cohésion sociale

Saint-Louis — L'Union du clergé sénégalais (UCS), par la voix de son président, Abbé Olympe Félix Badji, a lancé, jeudi à Saint-Louis (nord), un appel à toutes les forces vives de la nation pour l'avènement d'un climat de dialogue, de respect, de paix et de cohésion sociale.

"Nous lançons un appel à toutes les forces vives de la nation, croyants et non-croyants, à s'engager à nos côtés pour le bien commun, dans un climat de dialogue, de respect, de justice, de paix, mais aussi de cohésion sociale", a-t-il notamment déclaré.

Abbé Olympe Félix Badji s'exprimait à l'issue de la 47ème assemblée générale de l'UCS tenue à Saint-Louis du 15 au 18 septembre, en présence de plus de 200 prêtres venus des sept diocèses du Sénégal.

Selon lui, "cela incombe à l'Eglise, mais également à l'Etat, qui nous accompagne de près comme de loin dans toutes nos oeuvres caritatives, dans nos oeuvres ecclésiales et pastorales".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans cet esprit ecclésial et fraternel, a-t-il dit, "nous continuons de réaffirmer, à la suite de cette rencontre, notre communion à nos évêques, mais également à tous ceux qui collaborent avec nous dans la mission de l'Église".

La rencontre était axée sur le thème "Pour une Église synodale et autonome au service de la justice et de la paix au Sénégal".

Abbé Olympe Félix Badji a rappelé que ce thème a été inspiré plus ou moins par les évêques de la sous-région, qui avaient tenu une assemblée du 5 au 12 mai, la cinquième du genre à Dakar.

"Cette assemblée nous a donc conduits, après les réflexions autour du thème, pour une Église synodale et autonome au service de la justice et de la paix en Afrique de l'Ouest", a expliqué l'évêque.

Lors de la cérémonie d'ouverture, le gouverneur de la région de Saint-Louis (nord), Al Hassan Sall, a magnifié, l'engagement sacerdotal de la communauté chrétienne aux côtés des pouvoirs publics pour relever le défi du développement économique.

"Votre action est louable et constructive. Vos paroles sont agréables et instructives. L'engagement sacerdotal de la communauté chrétienne aux côtés des pouvoirs publics pour relever le défi du développement économique est tout simplement magnifique", a-t-il indiqué.