Sénégal: Décès de Keyssi Bousso, l'ancien administrateur général du Grand Théâtre national

Dakar — L'ancien administrateur général du Grand Théâtre national, Keyssi Bousso, est décédé, ce jeudi après-midi, à l'hôpital principal de Dakar, a appris l'APS de Serigne Fall Guèye, actuel directeur général de ladite institution.

Keyssi Bousso a administré le Grand Théâtre national de 2012 à 2020.

Le défunt, originaire du département de Podor et maire de Doumga Lao (nord), fut également président du conseil d'administration de la compagnie du théâtre national Daniel Sorano.

Artiste-promoteur, Keyssi Bousso est diplômé de l'Ecole des arts de Dakar (section danse-art dramatique) et de Mudra Afrique.

Il a été membre du Ballet Béjart à Bruxelles et a vécu durant 33 années en Belgique.

Les informations sur la levée du corps et à son inhumation seront communiquées ultérieurement, a fait savoir Serigne Fall Guèye dans une note transmise à l'APS.