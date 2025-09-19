Sénégal: Décès de Keyssi Bousso, l'ancien administrateur général du Grand Théâtre national

18 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'ancien administrateur général du Grand Théâtre national, Keyssi Bousso, est décédé, ce jeudi après-midi, à l'hôpital principal de Dakar, a appris l'APS de Serigne Fall Guèye, actuel directeur général de ladite institution.

Keyssi Bousso a administré le Grand Théâtre national de 2012 à 2020.

Le défunt, originaire du département de Podor et maire de Doumga Lao (nord), fut également président du conseil d'administration de la compagnie du théâtre national Daniel Sorano.

Artiste-promoteur, Keyssi Bousso est diplômé de l'Ecole des arts de Dakar (section danse-art dramatique) et de Mudra Afrique.

Il a été membre du Ballet Béjart à Bruxelles et a vécu durant 33 années en Belgique.

Les informations sur la levée du corps et à son inhumation seront communiquées ultérieurement, a fait savoir Serigne Fall Guèye dans une note transmise à l'APS.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.