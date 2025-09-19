Sénégal: Guédé Village - Des subventions remises aux ASC et zones de la commune

18 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Guédé Village (Podor) — La mairie de Guédé Village, dans le département de Podor (nord), a remis, jeudi, des subventions d'une valeur de 9 500 000 de francs CFA aux 29 Associations sportives et culturelles (ASC) et aux trois zones de la commune, a appris l'APS du deuxième adjoint au maire, Lamtoro Hameth Sall.

"C'est un sentiment de fierté d'avoir octroyé aujourd'hui la somme de 9 500 000 francs CFA à nos 29 ASC et 3 zones de la commune devant prendre part au championnat national populaire +Navétanes+", a salué le conseiller municipal au cours d'une cérémonie de remise des subventions.

Ce soutien s'inscrit, selon M. Sall, dans le cadre de l'appui aux associations sportives, avec comme objectif de "faire du football, en particulier et du sport en général, un facteur d'intégration entre les villages de la commune".

Lamtoro Hameth Sall a invité les acteurs sportifs à promouvoir les liens entre les zones et les populations, tout en participant aux activités socio-économiques en vue de contribuer au développement de la commune de Guédé Village.

