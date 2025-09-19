Sénégal: Souveraineté numérique - Alioune Sall liste les défis à relever

18 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall a listé, jeudi, les "nombreux" défis à relever pour faire du Sénégal un pays souverain dans le numérique.

"Qui dit souveraineté numérique, dit émergence de l'écosystème numérique local. Qui dit souveraineté numérique, c'est créer des applications, des plateformes par nous-mêmes", a dit le ministre, précisant que l'objectif principal du New Deal Technologique est de faire du Sénégal un pays souverain numériquement parlant.

Il présidait la cérémonie d'ouverture de la 4e édition de la rentrée numérique qui a mis l'accent sur un triptyque essentiel: souveraineté, sécurité et performance dans le numérique.

Selon le ministre, l'objectif visé est de transformer chaque "trait d'union" en passerelle concrète vers un avenir collectif plus solide, plus juste et plus innovant comme l'indique le thème de cette présente édition: "Souveraineté, sécurité et performance dans le numérique: les traits d'union"

"Il y a un cadre juridique qui aujourd'hui, n'est plus adapté, qu'il faut revoir, c'est ce qui soutient aujourd'hui le New Deal à travers son axe, le développement des compétences mais également, le développement de l'intelligence artificielle", a-t-il expliqué.

Étant d'avis que la technologie va plus vite que la musique, le ministre a invité les acteurs à s'adapter mais aussi, à développer des compétences locales.

"Il faut de la formation, un cadre juridique assez adapté, mais également avoir des infrastructures de base à même de pouvoir asseoir cette souveraineté numérique", a-t-il soutenu.

Selon lui, "on ne peut pas parler de souveraineté numérique sans avoir par exemple des centres de données, à même de pouvoir héberger nos données".

"On ne peut pas avoir de souveraineté numérique sans avoir des compétences, à même de pouvoir monitorer les aspects infrastructurels et également les aspects logiciels", a indiqué Alioune Sall, réaffirmant que les défis à relever dans le secteur du numérique sont nombreux.

La rentrée numérique s'impose comme le rendez-vous annuel incontournable des acteurs du digital au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. Initiée par "GAINDE 2000", elle a réuni, cette année, des pionniers, décideurs, chercheurs et professionnels du numérique devant échanger sur les grands enjeux de la transformation digitale.

