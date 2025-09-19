Sénégal: Kaffrine - Mise en place d'un Observatoire des systèmes alimentaires territorialisés

Kaffrine — Un Observatoire des systèmes alimentaires territorialisés (ObSAT) a été mis en place, jeudi, à Kaffrine (centre) avec pour objectif de "créer de nouvelles opportunités économiques et promouvoir des solutions durables face au changement climatique et à la pauvreté rurale".

L'initiative est de l'ONG Enda Ecopop, en partenariat avec la FAO et l'Université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass (USSEIN).

"Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour la validation de l'Observatoire dans le but de créer de nouvelles opportunités économiques et promouvoir des solutions durables face au changement climatique et à la pauvreté rurale", a expliqué Fatou Kiné Guèye, chargée de projet à l'ONG Enda Ecopop.

Elle s'exprimait au terme d'un atelier participatif de validation de l'ObSAT, présidé par Aïssatou Ndiaye Diallo, préfète du département de Kaffrine.

Le secrétaire général de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaffrine, Thierno Birahim Ndao, des chefs de services techniques départementaux, des responsables de groupements féminins, d'entreprises agroalimentaires et de partenaires techniques et financiers étaient présents.

"En amont de cette validation, quarante jeunes membres de l'ObSAT ont bénéficié d'une formation sur le marketing digital et l'accès aux marchés. Une session pratique qui leur a permis d'acquérir des compétences en création et gestion de pages professionnelles sur Facebook, Instagram et WhatsApp Business, en mise en place de mini-boutiques en ligne et utilisation d'outils de paiement mobile", a rappelé Fatou Kiné Guèye.

Ces jeunes ont également été formés en production de contenus visuels attractifs pour promouvoir leurs produits et en stratégies de vente via les canaux digitaux et les circuits de distribution structurés.

Pour la préfète Aïssatou Ndiaye Diallo, cette plateforme est d'une "grande importance", car elle regroupe l'essentiel des acteurs, notamment les jeunes évoluant dans les secteurs liés aux systèmes alimentaires.

Selon l'autorité administrative, il s'agit d'une manière de les organiser dans une "plateforme départementale unique", afin de mieux les accompagner et de les appuyer.

La représentante de l'Etat a, par ailleurs, félicité l'ONG Enda Ecopop, l'Université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass et la Chambre de commerce d'industrie et d'agriculture de Kaffrine, maîtres-d' oeuvre, de la mise en place de l'ObSAT, ainsi que l'ensemble des acteurs impliqués dans le processus.