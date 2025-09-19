Tunisie: Saisie de cinq tonnes de farine dans une boulangerie non conforme à Ariana

Les services de contrôle économique de la direction régionale du Commerce de l'Ariana ont frappé fort ce jeudi, en saisissant cinq tonnes de produits céréaliers subventionnés dans une boulangerie de la ville. L'action a mis au jour des pratiques illégales liées à l'utilisation d'une carte professionnelle non valide.

Détails de la saisie et de l'enquête

Le directeur régional du Commerce, Sami Bejaoui, a confirmé que la boulangerie, située au coeur de l'Ariana, continuait de s'approvisionner en farine et en semoule malgré une situation légale non conforme. Un procès-verbal a été dressé pour non-respect des règles de subvention, une infraction qui peut entraîner de lourdes sanctions.

Pour éviter toute rupture de stock de pain, les quantités de farine et de semoule saisies seront réintégrées dans les circuits de distribution officiels. En parallèle, une sanction administrative a été prise : la boulangerie est désormais interdite de s'approvisionner en produits subventionnés jusqu'à ce que sa situation soit régularisée.

Une lutte continue contre la spéculation

Cette opération s'inscrit dans le cadre de la stratégie gouvernementale visant à lutter contre la spéculation et l'utilisation illégale des produits subventionnés. L'objectif est de s'assurer que ces ressources essentielles sont correctement distribuées et bénéficient à tous les citoyens.