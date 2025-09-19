Tunisie: Ben Arous - La construction du pont au niveau de Oued Meliane sera achevée d'ici la fin de l'année

L'entreprise chargée de finaliser le projet de construction d'un pont au niveau de l'Oued Meliane, sur la route régionale n°36, s'est engagée à parachever les travaux d'ici la fin de l'année en cours.

Cet engagement a été pris à l'issue de la visite de terrain effectuée, hier mercredi, par le gouverneur de la région, Abdelhamid Boukadida, accompagné de plusieurs cadres régionaux.

Le projet a connu certaines problématiques ayant causé des retards et le dépassement des délais contractuels, notamment en lien avec le déplacement des réseaux des services publics concernés et la libération de la zone foncière du projet.

Ces problèmes ont affecté le rythme des travaux, lesquels ont pu reprendre leur cadence normale après avoir été résolus en grande partie.

Après avoir pris connaissance des différentes composantes du projet, le gouverneur a insisté sur la nécessité d'accélérer le rythme des travaux et de veiller à leur parachèvement avant la fin de l'année 2025.

Il a recommandé aux services techniques de la direction régionale de l'équipement et de l'habitat de renforcer les opérations de contrôle et de prendre les mesures nécessaires en cas de manquement aux engagements.

Le projet, dont le coût initial s'élève à 5,5 millions de dinars, vise à construire un pont d'une longueur de 72 mètres sur des fondations profondes au niveau de l'oued Meliane, sur la route régionale n°36, ainsi qu'à élargir et aménager la route sur une distance linéaire de 750 mètres.