Afrique: Qualification historique - La Tunisie en demi-finale du CAN U17 féminin de handball

La sélection tunisienne de handball féminin a accompli une performance remarquable en se qualifiant pour les demi-finales du Championnat d'Afrique des Nations U17 en Algérie. Cette victoire contre le Bénin (41-19) marque non seulement une étape importante dans la compétition, mais assure également à l'équipe sa place pour le prochain Mondial U17 féminin. Une belle récompense pour le travail acharné des jeunes handballeuses tunisiennes.Une victoire convaincante contre le Bénin

Lors de la quatrième journée du groupe A, les Tunisiennes ont démontré leur supériorité face à leur adversaire béninois. Dès la mi-temps, le score de 22 à 12 laissait présager la victoire finale. L'équipe a maintenu son rythme pour finir sur un score écrasant de 41 à 19, confirmant son statut de force majeure dans le tournoi.

Un parcours sans faute en phase de groupes

Cette qualification est le fruit d'une série de victoires impressionnantes. Le « Six national » a enchaîné les succès en phase de poules, affichant une détermination sans faille. Voici un aperçu de leur parcours jusqu'à présent :

Victoire contre le Kenya (36-28)

contre le Kenya (36-28) Victoire contre Madagascar (10-0, par forfait)

contre Madagascar (10-0, par forfait) Victoire contre le Nigeria (50-25)

Prochaines étapes : l'Angola et les demi-finales

Après cette quatrième victoire, la sélection tunisienne est assurée de terminer parmi les deux premiers de son groupe, ce qui lui ouvre les portes des demi-finales. L'équipe affrontera l'Angola ce vendredi pour la dernière journée, un match qui déterminera son positionnement final dans le groupe. L'objectif est clair : maintenir cette dynamique pour aborder les demi-finales avec confiance et viser la victoire finale.