Tunisie: Zaghouan et Kairouan - Vers la valorisation du patrimoine culinaire traditionnel

L'organisation « Des Balades Kairouanaises » visant la valorisation du patrimoine culinaire et de l'héritage agricole de Chbika, Menzel Mhiri, Sidi Nasrallah (gouvernorat de Kairouan) et Nadhour (gouvernorat de Zaghouan), est prévue samedi 20 septembre 2025.

Au programme de cet événement figurent des visites de terrain, de démonstrations culinaires, des dégustations et des activités participatives pour créer un lien fort entre les Organisations professionnelles agricoles (OPA).

L'objectif des Balades Kairouanaises est de promouvoir une alimentation locale, saine et ancrée dans le patrimoine, soutenir les Organisations professionnelles agricoles locales, et créer un espace de rencontres et de réseautage entre producteurs, institutions, consommateurs, acteurs culturels et clients potentiels, indique un communiqué de l'association « Balades Solidaires ».

« Les Balades Kairouanaises » s'inscrit pleinement dans la vision du projet « Lomjti », qui vise à valoriser les produits du terroir et les savoir-faire locaux. Ce projet est financé par le Programme Alimentaire Mondial (PAM) et l'Union européenne (UE), et mis en oeuvre par l'association Balades Solidaires, précise la même source.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les régions de Chbika, Menzel Mhiri et Sidi Nasrallah, (Kairouan) et Nadhour (Zaghouan) regorgent d'un patrimoine agricole et culinaire ancestral, souvent méconnu ou sous-exploité. Ainsi, l'évenement « Les Balades Kairouanaises » permettra de mettre en lumière ces richesses, notamment à l'égard de la faible reconnaissance des produits du terroir à l'échelle nationale, du manque de circuits de valorisation alternatifs pour les petits producteurs, et de la nécessité de préserver les savoir-faire culinaires traditionnels.