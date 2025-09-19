Sénégal: Mise en oeuvre de la Vision Sénégal 2050 - Reçu par le chef de l'Etat, le Pca de Ecobank réaffirme l'engagement de la banque

19 Septembre 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a accordé une audience le jeudi 18 septembre 2025 à Pape Madiaw Ndiaye, président du Conseil d'administration d'Ecobank Transnational Incorporated.

Selon la Présidence de la République qui donne l'information dans un communiqué de presse, cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement des partenariats stratégiques entre l'État du Sénégal et les acteurs majeurs du secteur bancaire panafricain.

À cette occasion, ajoute la même source, le groupe Ecobank a réaffirmé son engagement à accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de la vision « Sénégal 2050 », une feuille de route ambitieuse pour le développement durable et inclusif du pays.

La Présidence de la République précise que plusieurs axes de collaboration ont été évoqués, notamment le financement direct de projets structurants dans le domaine des infrastructures, ainsi que l'appui au secteur privé à travers des services de conseil et de soutien ciblés.

