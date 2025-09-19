Togo: Finie la complaisance, place aux sanctions

Face au nombre élevé d'accidents de la circulation, le gouvernement a décidé de durcir sa politique de sécurité routière. Désormais, la règle sera celle de la tolérance zéro, particulièrement à l'égard des transporteurs routiers.

Selon les nouvelles dispositions, les responsables de l'Union des transporteurs routiers du Togo (UNATROT) seront directement tenus responsables des manquements commis par leurs conducteurs. Les rapports d'accidents ne transiteront plus par la police nationale, mais seront transmis directement au ministère de la Sécurité et de la Protection civile pour application immédiate de sanctions.

Chaque année, des milliers d'accidents sont enregistrés sur les routes du pays, entraînant de lourdes pertes en vies humaines et des dégâts matériels considérables. Excès de vitesse, surcharge, imprudence et non-respect du code de la route figurent parmi les causes récurrentes. Ces drames, souvent évitables, constituent un véritable fléau.

Le président de l'UNATROT, Séna Fombo, a exhorté ses membres à changer de comportement : « De nombreux conducteurs veulent réduire le temps de trajet, au risque de mettre en danger leur vie et celle des autres. Aller vite ne signifie pas arriver plus tôt, parfois on n'arrive jamais à cause d'un accident. »

Il a également rappelé que les piétons ont la priorité et que tous les usagers doivent partager équitablement la route.

Au-delà des sanctions, l'enjeu est de changer les mentalités et de promouvoir une véritable culture de sécurité routière.