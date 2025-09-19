Togo: Finie la complaisance, place aux sanctions

19 Septembre 2025
Togonews (Lomé)

Face au nombre élevé d'accidents de la circulation, le gouvernement a décidé de durcir sa politique de sécurité routière. Désormais, la règle sera celle de la tolérance zéro, particulièrement à l'égard des transporteurs routiers.

Selon les nouvelles dispositions, les responsables de l'Union des transporteurs routiers du Togo (UNATROT) seront directement tenus responsables des manquements commis par leurs conducteurs. Les rapports d'accidents ne transiteront plus par la police nationale, mais seront transmis directement au ministère de la Sécurité et de la Protection civile pour application immédiate de sanctions.

Chaque année, des milliers d'accidents sont enregistrés sur les routes du pays, entraînant de lourdes pertes en vies humaines et des dégâts matériels considérables. Excès de vitesse, surcharge, imprudence et non-respect du code de la route figurent parmi les causes récurrentes. Ces drames, souvent évitables, constituent un véritable fléau.

Le président de l'UNATROT, Séna Fombo, a exhorté ses membres à changer de comportement : « De nombreux conducteurs veulent réduire le temps de trajet, au risque de mettre en danger leur vie et celle des autres. Aller vite ne signifie pas arriver plus tôt, parfois on n'arrive jamais à cause d'un accident. »

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a également rappelé que les piétons ont la priorité et que tous les usagers doivent partager équitablement la route.

Au-delà des sanctions, l'enjeu est de changer les mentalités et de promouvoir une véritable culture de sécurité routière.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.