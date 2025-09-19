Togo: Donner du temps au temps

19 Septembre 2025
Togonews (Lomé)

L'élection des maires des 117 communes a été reportée à une date ultérieure.

Pour l'Union des forces de changement (UFC), troisième force politique avec 41 conseillers municipaux, ce report doit être vu comme une opportunité d'améliorer la gouvernance locale.

« Le scrutin a permis de dégager une majorité et une minorité, qui toutes deux ont des rôles bien déterminés à jouer pour faire avancer le pays. », a déclaré Séna Alipui, vice-président du mouvement,

L'UFC affirme voir dans cette attente le signe d'une volonté de mieux préparer la nouvelle mandature, afin d'en accroître l'impact.

M. Alipui a par ailleurs salué l'attitude du président du Conseil Faure Gnassingbé, qu'il décrit comme un homme « ouvert et soucieux du partage ».

