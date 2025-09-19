Congo-Brazzaville: Gouvernance publique - Validation des nouvelles normes comptables de l'Etat

Le gouvernement a organisé, récemment à Kintélé, dans le cadre du Programme d'accélération de la gouvernance institutionnelle et réformes (Pagir), un atelier spécial pour valider le référentiel des normes de la comptabilité générale applicables aux administrations.

Des experts venus des ministères sectoriels, du Pagir et partenaires techniques ainsi que financiers ont participé à cet atelier. A l'occasion, ils ont examiné puis validé le recueil des normes de comptabilité générale de l'Etat, applicables aux administrations publiques.

« Nous sommes venus valider le nouveau recueil des normes de comptabilité générale adaptées aux administrations publiques. C'est un ensemble de quatorze normes, qui sont des principes et procédures de gouvernance publique. Ici, il s'agit des normes qui encadrent les règles de procédures comptables, et qui règlementent la constitution de l'information financière et comptable de l'Etat », a expliqué Saturnin Ipodo-Nzingou, directeur général des comptes publics et du patrimoine au ministère de l'Economie et des Finances.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a renchéri que ces normes ne sont autres que des procédures et des principes comptables qui permettent à tous de s'accorder sur la qualité de l'information financière produite. Elles permettront de préciser comment les actifs et les passifs de l'Etat vont être évalués et mis ensemble pour présenter les comptes de l'Etat, des collectivités locales, des établissements administratifs publics émargeant au budget de transfert, tels que les hôpitaux généraux ainsi que les universités Marien-Ngouabi et Denis-Sassou-N'Guesso.

Ce cadre juridique et règlementaire vient renforcer la gouvernance publique et participe au renforcement de la transparence financière de l'Etat. L'objectif du gouvernement est de rassurer les partenaires financiers et techniques du Congo, à savoir le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, considérés comme les plus grands consommateurs de l'information financière au Congo.

« Le gouvernement est tenu de valider ce document parce que chaque année l'Etat vote la loi de finances qui encadre son budget. Et lorsqu'il est mis en oeuvre, il s'exécute par un certain nombre d'opérations qui sont les recettes et les dépenses qui entrainent l'acquisition pour l'Etat de certains actifs », a conclu Saturnin Ipodo-Nzingou.

Présidé par le ministre des Finances et du Budget, Christian Yoka, cet atelier fait suite à celui organisé en 2024, qui était consacré à la présentation du plan comptable de l'Etat. C'est un document basé sur les actifs, les passifs, les recettes, les dépenses, les créances et les opérations de trésorerie de l'Etat.