Congo-Brazzaville: Disparition - Hommage de la nation à Zacharie Kimpouni

Le 18 septembre à Brazzaville, le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, s'est incliné devant la mémoire de l'ancien ministre de l'Education civique et de la Jeunesse, Zacharie Kimpouni, qui, le même jour, a été porté en terre à Madingou, dans le département de la Bouenza.

Décédé à l'âge de 73 ans, l'illustre disparu a dans sa carrière politique été tour à tour membre de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale puis du Parti congolais du travail. En septembre 2009, il est nommé ministre de l'Education civique et de la Jeunesse. A ce poste, Anatole Collinet Makosso, l'actuel Premier ministre, lui avait succédé en août 2011.

Zacharie Kimpouni, enseignant permanent à l'Université Marien-Ngouabi admis à la retraite, avait contribué à l'élaboration de la politique nationale de la jeunesse et celle de l'éducation civique. De même, il a apporté sa pierre à l'édifice dans la mise en place du Conseil national de la jeunesse ainsi qu'à l'adoption et la ratification de la Charte africaine de la jeunesse.