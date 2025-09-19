Congo-Kinshasa: Football DCMP - Franklin Kimbongila appelle à la patience pour reconstruire le club

Récemment nommé entraîneur du DCMP, Franklin Kimbongila a la mission de reconstruire le club mythique vert et blanc de Kinshasa.

L'entraîneur du Daring Club Motema Pembe (DCMP), Franklin Kimbongila, s'est exprimé pour la première fois, le 16 septembre 2025, devant la presse depuis sa désignation à la tête du staff technique. Aux côtés d'un autre technicien Jean-Louis Dingondo, avec qui il dirige l'équipe depuis plus de deux semaines, il a livré sa vision pour l'avenir du club vert et blanc de la capitale. Franklin Kimbongila a de prime abord lancé un appel à la patience des supporters. « La mission principale est de structurer et reconstruire l'équipe. Cela prend du temps, mais c'est le seul chemin vers de bons résultats », a-t-il souligné.

Selon le technicien, l'effectif actuel du DCMP regorge de jeunes talents prometteurs. L'objectif est de bâtir une équipe équilibrée, en associant cette jeunesse aux joueurs expérimentés déjà présents. « Le football d'aujourd'hui, c'est avant tout la jeunesse. Les anciens apportent leur expérience, mais la cohésion demande du temps », a-t-il ajouté. Avec un calendrier national particulièrement chargé, le staff prévoit de constituer un groupe élargi d'environ 40 joueurs, dont cinq gardiens. La première phase d'évaluation est déjà terminée et la liste des joueurs retenus pour la saison sera bientôt publiée. Des choix difficiles devront être faits, « Certaines décisions feront mal, mais c'est la réalité du football », a reconnu Franklin Kimbongila. Pour lui, la priorité reste claire : reconstruire une équipe compétitive. « Le DCMP a besoin de très bons joueurs, et au minimum de bons joueurs. Nous travaillons main dans la main avec tout le staff pour atteindre cet objectif ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le coach insiste : les résultats ne viendront pas du jour au lendemain. Ils nécessitent du travail, de la discipline et surtout de la patience de la part des supporters. En attendant, l'harmonie au sein du staff technique est déjà au rendez-vous, et un nouveau préparateur physique devrait bientôt rejoindre l'équipe pour renforcer le dispositif mis en place. Reste aux supporters Toupamaros de jouer pleinement leur rôle qui est d'accompagner, encourager et croire en ce nouveau départ.

Titulaire d'un diplôme UEFA A en Belgique, Franklin Kimbongila est ancien entraîneur du FC Renaissance du Congo de Kinshasa, passé par le FC Saint Eloi Lupopo de Lubumbashi.