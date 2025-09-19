Congo-Brazzaville: Contrôle des infections - Le pays bientôt doté d'un Plan stratégique de la prévention

Le ministère de la Santé et de la Population a organisé, le 18 septembre à Brazzaville, en partenariat avec le Fonds des Nations unies pour le développement (Pnud) et le Fonds mondial, un atelier de validation du Plan stratégique national de la prévention et contrôle des infections (PSN-PCI) 2026-2030 en République du Congo.

Selon le Pnud, la validation de ce document constitue une étape déterminante vers le renforcement de la sécurité des patients, des prestataires et des communautés. « Ce plan place la qualité et la résilience du système de santé au cœur des priorités nationales. Ceci en cohérence avec les engagements régionaux et internationaux, notamment ceux de l'Organisation mondiale de la santé et de l'Union africaine. Le Pnud félicite les autorités congolaises pour cette initiative ambitieuse. Elle témoigne d'une volonté claire de bâtir un système de santé plus sûr, plus robuste et plus durable, capable de protéger efficacement les populations face aux risques d'infections associées aux soins », a déclaré Nchafor Rachel, au nom de la représentante résidente du Pnud au Congo.

Elle s'est, par ailleurs, réjouie d'avoir accompagné ce processus, en partenariat avec le Fonds mondial et l'ensemble des parties prenantes nationales. « Le Pnud réaffirme son engagement à poursuivre son appui technique et financier pour la mise en oeuvre effective de ce plan, afin de transformer les engagements en résultats concrets et durables, au service de la santé et du bien-être de tous les Congolais », a-t-elle conclu au nom d'Adama Dian Barry.

Le directeur général des soins et services de santé, le Pr Henri Germain Monabeka, a lui aussi rappelé que la tenue de cet atelier constitue une étape cruciale dans la consolidation du système de santé national et dans le renforcement des capacités des différents acteurs à prévenir et à contrôler les infections, qu'elles soient liées aux soins de santé ou d'origine communautaire. « La récente expérience des épidémies et de la pandémie de la Covid-19 nous rappelle à quel point la prévention des infections est un pilier incontournable pour la sécurité sanitaire nationale et mondiale. La présence parmi nous des invités issus de la dynamique "Une seule santé" illustre l'importance de la collaboration intersectorielle entre la santé humaine, la santé animale et l'environnement », a-t-il dit, précisant que la lutte contre les infections et les menaces sanitaires ne saurait être efficace sans une approche intégrée, concertée et durable.

En effet, cet atelier de validation a permis aux participants d'examiner, d'enrichir et d'adopter des plans stratégiques et opérationnels réalisés, fondés sur les évidences et alignés aux priorités nationales. « Ces plans seront nos boussoles pour l'action, nos outils de coordination et nos instruments de redevabilité. Votre engagement témoigne de notre volonté commune de bâtir un système de santé résilient et protecteur pour nos populations », a conclu le Pr Henri Germain Monabeka, félicitant les partenaires qui ont contribué à l'élaboration de ces documents.