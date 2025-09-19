Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Le Directoire du Rhdp présente l'équipe de campagne d'Alassane Ouattara et fixe le cap

Le Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) poursuit sa mobilisation en vue de l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Réuni en sa 29e séance de travail, le jeudi 18 septembre au Sofitel Hôtel Ivoire, le Directoire du parti, conduit par son président Gilbert Koné Kafana, a dévoilé la composition de la Direction Nationale de Campagne et présenté le calendrier des grandes étapes à venir.

Une campagne structurée et inclusive

À cette rencontre, qui s'inscrit dans la dynamique enclenchée depuis l'appel des militants à une nouvelle candidature du président de la République, Alassane Ouattara, le Directoire a entendu la communication du Secrétaire exécutif sur l'ossature de l'équipe de campagne.

La Direction Nationale de Campagne (DNC) sera dirigée par deux figures majeures du parti : Gilbert Koné Kafana, Président du Directoire, chargé de la coordination générale, et Robert Beugré Mambé, Premier vice-président du Directoire, en charge des structures techniques. Ils seront appuyés par treize directeurs adjoints, dix-sept directeurs centraux, quarante-sept directeurs régionaux, trois cent cinquante directeurs départementaux, ainsi que des responsables locaux.

Un Comité d'Orientation Stratégique, présidé par le Vice-Président de la République, Tiémoko Meyliet Koné, composé de dix-neuf personnalités de premier plan, viendra renforcer cette architecture. Pour le RHDP, cette organisation traduit à la fois la richesse de ses compétences et son ancrage sur l'ensemble du territoire national.

Un calendrier précis avant le lancement officiel

Outre la présentation de l'équipe, le Directoire a également validé le calendrier des activités majeures de la campagne. Trois grandes étapes sont prévues : un séminaire de formation pour les principaux responsables de campagne les 30 septembre et 1er octobre, l'investiture officielle de la Direction Nationale de Campagne le 2 octobre, puis le lancement de la campagne le 11 octobre 2025.

Gilbert Koné Kafana a salué l'engagement constant des militants et cadres du parti, tout en appelant à une mobilisation générale. « Le RHDP doit rester uni et déterminé pour assurer, dès le premier tour, une victoire éclatante à son candidat, Son Excellence Alassane Ouattara », a-t-il insisté.

À un mois du scrutin, le RHDP affiche ainsi sa détermination et met son appareil politique en ordre de bataille, convaincu de pouvoir transformer cette organisation rigoureuse en un succès électoral décisif.