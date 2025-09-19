Cote d'Ivoire: Investissements - Bouaké, nouveau hub économique avec le bureau régional du CEPICI

Le Centre de Promotion des Investissements en Côte d'Ivoire (CEPICI) poursuit sa mission de proximité et de dynamisation économique avec l'ouverture d'un nouveau bureau régional à Bouaké. L'inauguration officielle s'est tenue le 17 septembre 2025 à l'Hôtel de ville, marquant une étape décisive dans la stratégie nationale de régionalisation des services de promotion de l'investissement.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du Plan National de Développement (PND 2021-2025), qui fait de la réduction des disparités territoriales et de la création d'emplois durables des priorités. Avec ce bureau régional, Bouaké, deuxième ville du pays, renforce son positionnement comme pôle d'affaires incontournable pour la sous-région ouest-africaine.

Bouaké, un carrefour économique en pleine expansion

Située au coeur du pays, Bouaké bénéficie d'une position géographique stratégique et d'un potentiel économique considérable. Déjà, entre 2013 et 2022, la ville a attiré près de 87 milliards FCFA d'investissements, principalement dans les secteurs de l'agro-industrie, de l'énergie, du commerce et de l'hôtellerie.

L'ouverture du bureau du CEPICI vient donc consolider cette dynamique en offrant aux investisseurs un accompagnement de proximité et en facilitant les démarches administratives et juridiques nécessaires à la réalisation de projets.

Implanté sur une superficie de 788 m², le bureau régional dispose d'infrastructures modernes adaptées aux besoins des porteurs de projets. Il comprend un grand hall d'accueil, des bureaux cloisonnés, une salle de réunion, un cyberespace pour les formalités en ligne ainsi que des espaces verts offrant un cadre propice aux affaires.

Au-delà de la simplification des démarches, le bureau jouera un rôle clé dans le soutien aux chaînes de valeur locales et dans l'accompagnement des jeunes et des femmes entrepreneurs, contribuant ainsi à dynamiser le tissu économique régional.

Le CEPICI envoie un signal fort, avec cette inauguration, aux investisseurs nationaux et internationaux. La Côte d'Ivoire mise sur ses territoires pour attirer les capitaux et diversifier son économie. Bouaké, grâce à son potentiel et à ses atouts stratégiques, apparaît désormais comme un véritable hub économique en devenir.