Cote d'Ivoire: Digitalisation - Un projet national pour rapprocher l'État des citoyens

Le Projet d'Appui au Renforcement de l'Administration électronique (PARAE) se présente comme une étape décisive dans la modernisation des services publics en Côte d'Ivoire. Lancé en janvier 2025 et doté d'un financement d'environ 60 milliards de FCFA, ce projet structurant mobilise toutes les parties prenantes institutions publiques, secteur privé, société civile et partenaires techniques et financiers autour d'un objectif commun : bâtir une administration numérique performante, transparente et proche des citoyens.

Présidant les travaux de l'atelier de présentation du PARAE, au nom du ministre Ibrahim Kalil Konaté, le directeur général de la Transformation numérique et de la Digitalisation, Olivier Avoa, a rappelé l'importance stratégique de ce chantier.

« Il s'agit d'une opportunité historique de transformer notre manière de servir le citoyen, de renforcer la confiance entre l'État et les usagers, et de positionner la Côte d'Ivoire comme une référence en matière de gouvernance numérique en Afrique », a-t-il souligné devant une quarantaine de représentants de ministères et d'institutions partenaires réunis à Abidjan-Plateau.

Selon lui, la réussite du PARAE repose sur la contribution active de tous. « C'est ensemble que nous devons bâtir une administration électronique robuste, durable et véritablement proche des besoins des populations », a insisté Olivier Avoa, invitant les participants à formuler des propositions concrètes et réalistes.

Un projet structurant pour les services publics

De son côté, Bassoumarifou Sanogo, coordonnateur du PARAE, a précisé que le projet sera opérationnel à l'horizon 2028. Son objectif majeur est de doter l'administration ivoirienne de moyens numériques performants afin de rendre les services publics plus accessibles, efficaces et à moindre coût.

« Ce chantier stratégique de l'État vise notamment à renforcer la productivité de l'administration et à réduire les coûts et délais des transactions, au bénéfice de tous : citoyens, entreprises et administrations », a-t-il déclaré.

À travers le PARAE, l'État ivoirien entend créer un cadre de gestion moderne, inclusif et transparent, en ligne avec la politique nationale de digitalisation. L'atelier de présentation, au-delà de l'explication du contenu et du mode de gouvernance du projet, a également servi de cadre d'échanges et de concertation pour assurer une mise en oeuvre cohérente et concertée.

La Côte d'Ivoire ambitionne avec le PARAE de franchir un cap décisif dans sa transition numérique et de faire de la digitalisation un pilier central de la relation entre l'État et ses citoyens.