L'Office National de la Population (Onp), en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la Population (Unfpa), a organisé le 18 septembre 2025 à Abidjan la revue semestrielle des Plans de Travail Annuel (Pta) du 8e Programme de Coopération (CP8). Cette rencontre a permis de mesurer les progrès réalisés et d'analyser les défis à relever pour atteindre les objectifs fixés.

À l'ouverture des travaux, le Dr Hinin Moustapha, Directeur Général de l'ONP, Représentant le ministre de l'Économie, du Plan et du Développement, a salué les avancées enregistrées au cours du premier semestre 2025. Parmi les résultats marquants : 33 553 femmes et filles ont bénéficié de services de santé sexuelle et reproductive, dont la planification familiale, grâce à des stratégies communautaires. 198 femmes porteuses de fistules obstétricales ont été prises en charge. 6 044 adolescents et jeunes ont acquis des compétences de vie à travers des programmes d'autonomisation. 820 090 élèves ont suivi le programme d'éducation sexuelle complète dans les établissements scolaires. « Ces résultats sont le fruit des efforts conjoints de nos équipes et de la mobilisation de ressources considérables. Toutefois, des défis demeurent et nous devons identifier ensemble des solutions concrètes pour consolider les acquis et préparer la transition vers le 9e Programme de Coopération (Cp9) », a indiqué Dr Hinin Moustapha.

Mohamed Abd Ahped, Représentant Adjoint de l'Unfpa a, pour sa part, souligné que cette revue est une opportunité pour célébrer les succès mais aussi pour « tracer ensemble la voie pour le reste de l'année 2025 ». Il a rappelé les trois résultats transformateurs que l'Unfpa s'est fixé d'ici 2030 : zéro décès maternel évitable, zéro besoin non satisfait en planification familiale et zéro violence basée sur le genre et pratiques néfastes. Pour l'année 2025, l'Unfpa a mobilisé 885 millions de Fcfa pour soutenir les partenaires de mise en oeuvre, notamment les ministères sectoriels et les organisations de la société civile. « Je voudrais nous inviter tous à poursuivre notre engagement pour combler les gaps observés et réaliser nos objectifs d'ici le 31 décembre 2025.

C'est à ce prix que nous pourrons ouvrir la page du nouveau programme », a-t-il déclaré. Le 8e programme de Coopération (2021-2025) s'inscrit dans le Cadre de Coopération des Nations Unies pour le Développement Durable (Ccdd) et répond aux priorités du Plan National de Développement (Pnd 2021-2025). Il constitue une étape clé dans la consolidation du partenariat entre la Côte d'Ivoire et l'Unfpa pour l'amélioration du bien-être des populations.