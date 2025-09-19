Cote d'Ivoire: Coopération ivoiro-indienne - Le ministre N'Guessan Koffi salue les acquis des programmes de formation Itec

L'Ambassade de l'Inde en Côte d'Ivoire a célébré, le jeudi 18 septembre 2025 à Cocody, la Journée de la coopération technique et économique indienne (Itec Day). La cérémonie, présidée par le ministre de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage, Dr N'Guessan Koffi, a mis en lumière l'importance de ce partenariat stratégique. Créé en 1964, le programme Indian Technical and Economic Cooperation (Itec) a déjà permis à plus de 500 jeunes ivoiriens de bénéficier, ces cinq dernières années, de formations spécialisées en Inde dans des domaines aussi variés que la mécanique, l'électronique, l'intelligence artificielle ou encore la gestion.

« Poursuivre et renforcer cette collaboration avec la République de l'Inde nous permettra de disposer de formateurs qualifiés et compétents, capables d'encadrer notre jeunesse dans des secteurs porteurs pour l'économie ivoirienne », a déclaré le ministre N'Guessan Koffi.

Il a salué la qualité des relations bilatérales et exprimé la reconnaissance du gouvernement ivoirien à l'ambassadeur de l'Inde, Dr Rajesh Rajan, pour les appuis multiformes apportés à la Côte d'Ivoire.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette année encore, trente collaborateurs ivoiriens partiront en Inde pour un renforcement de capacités en langue anglaise. « Grâce à cette coopération, de nombreux Ivoiriens ont pu accéder à des formations essentielles et améliorer leurs performances professionnelles », a souligné le ministre. Pour sa part, l'ambassadeur indien a rappelé que l'Itec constitue un levier majeur du développement durable et du transfert de compétences. « À une époque où la technologie et l'innovation transforment le monde, l'accent mis par l'Itec sur le développement des compétences est plus important que jamais », a-t-il déclaré. La célébration a été enrichie par des témoignages d'anciens bénéficiaires ivoiriens des bourses et formations Itec, qui ont partagé leurs expériences et l'impact positif de ce programme sur leur parcours professionnel.