Dans le cadre de l'élaboration des instruments de sauvegarde du financement additionnel du programme santé, nutrition et développement de la petite enfance (Psndpe), l'unité de coordination des projets santé-banque mondiale (Ucps-Bm) a mandaté un cabinet en vue d'élaborer lesdits instruments. Et la conduite des évaluations environnementales et sociales relatives audit programme.

L'information a été donnée le jeudi 18 septembre 2025, au cours d'une réunion d'information à la préfecture d'Abidjan, présidée par la secrétaire générale, Paule Bénédicte Sagou.

Pour le projet, le centre de santé d'Aboboté, dans la commune d'Abobo, dans le district autonome d'Abidjan, a été retenu pour la phase pilote qui prendra fin au mois d'octobre. Ensuite, le projet sera élargi aux 33 régions sanitaires de la Côte d 'Ivoire.

La secrétaire générale de la préfecture d'Abidjan, Paule Bénédicte Sagou a invité toutes les parties prenantes à s'y engager pour meilleure coordination du projet. « Chacun a un rôle à jouer quelle que soit l'administration dans laquelle il exerce. Je voudrais donc, vous prier à l'issue de cette réunion, de rester disponibles pour recevoir le cabinet pour les entretiens », a-t-elle exhorté.

Dr Yao Kouassi Serge, chef en évaluation environnementale, a rappelé que pour gérer durablement tous les risques et garantir une performance environnementale et sociale, les instruments de sauvegarde du projet seront élaborés à partir de ceux du projet parent.

Il s'agit du cadre de gestion environnementale et sociale ; du cadre de politique de réinstallation ; du plan de mobilisation des parties prenantes ; le plan de gestion des déchets sanitaires ; des procédures de gestion de la main d'oeuvre et le plan d'action équité et genre.