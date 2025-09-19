Cote d'Ivoire: Santé, nutrition et développement de la petite enfance - Des instruments de sauvegarde du financement additionnel en cours d'élaboration

18 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Franck Yeo

Dans le cadre de l'élaboration des instruments de sauvegarde du financement additionnel du programme santé, nutrition et développement de la petite enfance (Psndpe), l'unité de coordination des projets santé-banque mondiale (Ucps-Bm) a mandaté un cabinet en vue d'élaborer lesdits instruments. Et la conduite des évaluations environnementales et sociales relatives audit programme.

L'information a été donnée le jeudi 18 septembre 2025, au cours d'une réunion d'information à la préfecture d'Abidjan, présidée par la secrétaire générale, Paule Bénédicte Sagou.

Pour le projet, le centre de santé d'Aboboté, dans la commune d'Abobo, dans le district autonome d'Abidjan, a été retenu pour la phase pilote qui prendra fin au mois d'octobre. Ensuite, le projet sera élargi aux 33 régions sanitaires de la Côte d 'Ivoire.

La secrétaire générale de la préfecture d'Abidjan, Paule Bénédicte Sagou a invité toutes les parties prenantes à s'y engager pour meilleure coordination du projet. « Chacun a un rôle à jouer quelle que soit l'administration dans laquelle il exerce. Je voudrais donc, vous prier à l'issue de cette réunion, de rester disponibles pour recevoir le cabinet pour les entretiens », a-t-elle exhorté.

Dr Yao Kouassi Serge, chef en évaluation environnementale, a rappelé que pour gérer durablement tous les risques et garantir une performance environnementale et sociale, les instruments de sauvegarde du projet seront élaborés à partir de ceux du projet parent.

Il s'agit du cadre de gestion environnementale et sociale ; du cadre de politique de réinstallation ; du plan de mobilisation des parties prenantes ; le plan de gestion des déchets sanitaires ; des procédures de gestion de la main d'oeuvre et le plan d'action équité et genre.

