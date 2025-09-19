Cote d'Ivoire: Égalité d'accès aux médias - La HACA trace la feuille de route des candidats pour la RTI

Depuis son siège à Cocody, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA) a procédé le 18 septembre 2025 au tirage au sort de l'ordre de passage des cinq candidats à la présidentielle sur les antennes de la RTI. Un dispositif destiné à garantir une couverture équilibrée de la campagne électorale, qui se tiendra du 10 au 23 octobre prochains.

Le tirage au sort organisé par la Haca place le Président Alassane Ouattara en première position et Simone Gbagbo en dernière. Les représentants des candidats saluent une opération « transparente et équitable ». La cérémonie s'est tenue en présence des représentants des différents candidats, venus assister à l'opération. Pour l'émission phare « Face aux électeurs », l'ordre retenu est le suivant : 1-Alassane Ouattara (RHDP). 2-Jean-Louis Billon ; 3-Ahoua Don Mello ; 4-Henriette Lagou (GP-Paix) et 5-Simone Ehivet Gbagbo (MGC)

Du côté des prêts-à-diffuser (PAD), l'ordre de passage change : 1. Ahoua Don Mello ; 2. Simone Ehivet Gbagbo ; 3. Alassane Ouattara ; 4. Henriette Lagou ; 5. Jean-Louis Billon.

Tous les représentants des candidats ont salué la transparence du processus. Claude Sahi Soumahoro (RHDP) : « Même en cinquième position, l'essentiel est de porter la vision et le bilan du président Alassane Ouattara. ». Quant à Larissa Baïot (Jean-Louis Billon), elle a dit ceci : « Ce tirage équitable permet à notre candidat d'occuper une bonne position pour exposer son programme ». De son côté, Fernand Ahilé (Ahoua Don Mello) s'est exprimé en ces termes : « Nous accueillons avec joie la troisième place obtenue ». A son tour, Gervais Olivier Tokoré (Henriette Lagou) a déclaré : « Notre candidate reste fidèle à son message de paix, quelle que soit la position ». Enfin, Kahiba Frida Gouet (Simone Gbagbo) a affirmé ceci : « L'équipe de la MGC est prête et a pris toutes les dispositions techniques nécessaires».

Une campagne encadrée

La Haca a rappelé que la campagne électorale s'ouvrira le 10 octobre à 00h00 et s'achèvera le 23 octobre à minuit, soit une durée de 14 jours. Les interventions des candidats sur les médias publics s'inscrivent dans le cadre de ce dispositif destiné à offrir aux électeurs une information équilibrée et pluraliste.