Cote d'Ivoire: Présidentielle - Le Rhdp nomme ses directeurs de campagne

Les responsables de campagne du Président Alassane Ouattara, candidat du RHDP pour les élections Présidentielles du 25 octobre 2025 sont connus.

Le Directoire du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix a tenu, ce jeudi 18 septembre 2025, sa vingt-neuvième séance de travail, de 17h30 à 19h00, au Sofitel Hotel Ivoire, sous la direction de son Président, Monsieur Gilbert Koné KAFANA, Haut Représentant de Son Excellence Monsieur le Président de la République.

Cette quatrième séance de l'année 2025 se tient dans un contexte particulier, celui de la préparation de l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Pour rappel, la vingt-septième séance du Directoire, en date du 30 avril 2025, a été consacrée à l'organisation des Pré-congrès et du Congrès des 20 et 21 juin 2025. Au cours de ces assises, les militants ont, unanimement appelé Le Président de La République, Président du Parti, à se porter candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025.

Cet Appel a été entendu.

Le 29 juillet 2025, Le président de la République, Président du Parti a fait une adresse à la Nation toute entière, pour répondre favorablement à l'appel de ses concitoyens de se porter candidat à la Présidentielle du 25 octobre 2025.

Le 26 Août 2025, dans une ferveur populaire, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara , candidat du #RHDP, a satisfait, en personne, aux formalités de dépôt de sa candidature à l'élection présidentielle du 25 Octobre 2025 au siège de la Commission Électorale Indépendante.

À la date importante du 8 septembre 2025, Le Conseil Constitutionnel a validé la candidature de Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025.

Depuis cette date, toutes les instances du RHDP sont en ordre de bataille pour une victoire éclatante, dès le premier tour, de notre candidat, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, Président de la République, Président du Parti.

Pour ce faire, la séance du jour a eu pour objet les deux points suivants :

1- La présentation de la Direction Nationale de campagne du candidat du RHDP

2 - Les activités majeures en vue de la préparation de la campagne présidentielle

I - Concernant le premier point de l'ordre du jour, sur instruction de son Président, Le Directoire a entendu une communication du Secrétaire Exécutif relative à l'ossature principale de l'équipe de campagne.

Celle-ci se compose comme suit :

- Deux (2) Directeurs Nationaux de Campagne (DNC), dont l'un chargé de la coordination générale de la campagne, des Districts et des structures de mobilisation et l'autre, des structures techniques

- Treize (13) Directeurs Nationaux de Campagne Adjoints (DNCA) ;

- Dix-sept (17) Directeurs Centraux de Campagne (DCC) ;

- Quarante-sept (47) Directeurs Régionaux de Campagne (DRC) ;

- Trois-cent cinquante (350) Directeurs Départementaux de Campagne (DDC) ;

- Des Directeurs Locaux de Campagne (DLC) ;

Le Candidat du RHDP sera, en outre appuyé par un Comité d'Orientation Stratégique composé de dix-neuf (19) hautes personnalités du Parti.

L'équipe de campagne du candidat du RHDP traduit non seulement la palette large des compétences dont regorgent le Parti, mais aussi l'ancrage du RHDP sur toute l'étendue du territoire national.

Ainsi, la Direction Nationale de Campagne sera dirigée par :

1 - Monsieur Gilbert Koné KAFANA, Président du Directoire du RHDP, Directeur National de Campagne chargé de la coordination générale de la campagne, des districts et des structures de mobilisation ;

2 - Monsieur Robert Beugré MAMBÉ, Premier Vice-Président du Directoire, Directeur National de Campagne chargé des structures techniques ;

Le Comité d'Orientation Stratégique est présidé par Monsieur Tiémoko Meyliet KONÉ, Vice-Président de la République ;

La liste des membres de la Direction Nationale de Campagne sera jointe en annexe du présent communiqué.

II - Le second point de l'ordre du jour a été consacré au calendrier des activités majeures de la campagne du Candidat du RHDP.

Le Directoire a entendu à cet effet une communication du Secrétaire Exécutif relative aux activités programmées pour assurer une mobilisation efficace des responsables de l'encadrement politique et des militants du RHDP.

Ainsi, le calendrier se présente comme suit :

1 - Les 30 septembre et 1er octobre 2025 : Séminaire de formation à l'attention des principaux responsables de la Direction Nationale de Campagne

2 - Le 2 octobre 2025 : Investiture de la Direction Nationale de Campagne au Sofitel Hôtel Ivoire.

3 - Le 11 octobre 2025 : Lancement de la campagne du Candidat du RHDP.

III - En Conclusion

Avant de clore la présente séance, Le Président du Directoire, au nom du Président du Parti, a remercié l'encadrement politique et les militants du Parti pour leur indéfectible attachement et leur mobilisation constante autour du candidat du RHDP à chaque étape du processus.

Le Président du Directoire a réitéré son appel à la mobilisation générale et à la cohésion de toutes les structures du Parti. Il a de même appelé à la participation de tous les militants, militantes, sympathisants et personnes ressources du Parti pour une victoire éclatante, dès le premier tour, du Candidat du RHDP, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara . Le Président du Directoire a exhorté la Direction Nationale de Campagne à se mettre en ordre de marche sans délai pour faire de la campagne du candidat du RHDP un succès total.

Ayant épuisé son ordre du jour après l'évacuation de questions diverses, Le Directoire a levé sa séance à 19H00.