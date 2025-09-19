Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Léonardo Santos Simao : 'Nous en appelons à la responsabilité de la classe politique...'

Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu, le 18 septembre 2025, en audience, Léonardo Santos Simao, Représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Les échanges ont porté sur la situation politique, économique, sociale et sécuritaire de la Côte d'Ivoire et de la région ouest-africaine.

Au sortir de cette rencontre, l'émissaire onusien a exprimé sa satisfaction quant à la qualité des échanges. "C'est ma deuxième visite en Côte d'Ivoire cette année, après celle du mois d'avril. Nous avançons dans le suivi des préparatifs des élections à venir. Comme dans tout pays, le processus électoral demeure un défi et la Côte d'Ivoire n'est pas une exception", a-t-il indiqué. Dans ce sens, il a lancé un appel à l'ensemble des acteurs politiques et à la population : "Nous en appelons à la responsabilité de tous pour garantir des élections paisibles. La stabilité politique est la clé pour consolider le développement économique et social du pays."

Selon lui, les Nations unies suivent avec attention l'évolution de la situation politique nationale, afin d'accompagner les Ivoiriens pour un scrutin apaisé. "Notre souhait, c'est que les élections se tiennent dans un climat de paix. La Côte d'Ivoire enregistre de solides performances économiques et il est important de préserver ces acquis. Quand on observe les chiffres de la croissance et de l'inflation, ils sont très encourageants. Il faut préserver ces progrès", a-t-il souligné.

L'envoyé des Nations unies a, par ailleurs, mentionné les assurances données par le Chef de l'État. "Le Président nous a confirmé que tous les efforts sont déployés pour que les élections se déroulent dans le calme et la sérénité. Nous en prenons bonne note et continuerons d'accompagner le processus."

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn