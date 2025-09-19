Le Conseil économique, social, environnemental et culturel (Cesec) a effectué le 18 septembre 2025 la rentrée solennelle de sa deuxième session ordinaire de 2025. Dans son discours d'orientation, Eugène Aka Aouélé, le président, s'est réjoui des avancées notables de la Côte d'Ivoire, depuis plus d'une dizaine d'années, sous le leadership du Chef de l'État, Alassane Ouattara.

Naturellement, pour lui, tous les Ivoiriens en tirent profit. « Avec le Président Ouattara, le partage du fruit de la croissance est une réalité. Il est bien partagé », a-t-il déclaré.

Selon lui, sous l'impulsion du président de la République, les projets de développement se multiplient : « Ce ne sont pas de simples annonces, ils prennent vie, transforment les réalités locales et offrent aux populations des raisons concrètes de croire en un avenir meilleur ».

Aka Aouélé a indiqué qu'avec Alassane Ouattara, les avancées du pays ne se limitent pas la croissance économique. Elles s'appuient sur un développement à « visage humain qui replace le citoyen au coeur de la stratégie nationale ». En témoignent les bonnes nouvelles annoncées par le Président lors de son adresse à la nation le 6 août dernier. Il s'agit notamment de l'augmentation de la prime exceptionnelle de fin d'année des fonctionnaires et celle des retraités.

Le président du Cesec a salué la candidature d'Alassane Ouattara pour la présidentielle du 25 octobre. « Le choix du Président de se porter candidat, reçu comme conforme par le Conseil constitutionnel, s'inscrit dans une volonté de garantir la stabilité et de prolonger l'élan de transformation profonde engagé depuis plus d'une décennie », a-t-il noté, précisant

que cela répond aux aspirations des populations pour qui le développement rime avec stabilité politique et institutionnelle.

« Or, le progrès ne se construit ni dans le désordre, ni dans l'incertitude, ni dans la remise en cause des fondements de la République », a-t-il soutenu, appelant chaque ivoirien à préserver la paix et la cohésion.

Au nom des conseillers, Aka Aouélé a adressé ses félicitations et sa reconnaissance au Chef de l'État pour son

« engagement inlassable » vis-à-vis de la paix, de la cohésion nationale, du développement et du bien-être des Ivoiriens.

La 2e session ordinaire du Cesec a enregistré la présence des présidents d'institutions, des membres du gouvernement, du corps diplomatique et des leaders communautaires. Ses pairs, venus du Bénin et de la Guinée Équatoriale, ont également pris part à cette deuxième session ordinaire de 2025.