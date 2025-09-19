Cote d'Ivoire: Présidentielle - Me Habiba Touré, porte-praole du Ppa-CI :« Le président Gbagbo tient à préciser que sa volonté n'est pas de contester nos institutions »

18 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mamadou Kanate

Le porte-parole du Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire, Me Habiba Touré, a lu, le 18 septembre 2025, au siège de la formation politique à Cocody, une déclaration de Laurent Gbagbo, le leader de cette entité politique. Elle a fait savoir que l'idée de déstabilisation des institutions de la République n'a nullement effleuré l'esprit de l'ancien Chef de l'Etat, en dépit de la non-recevabilité de sa candidature à l'élection présidentielle.

« Le président Laurent Gbagbo tient à préciser que sa volonté n'est pas de contester nos institutions ». A l'en croire, son mentor met en avant le fait que la légitimité d'un pouvoir vient du peuple.

Me Habiba Touré a soutenu que Laurent Gbagbo demeure convaincu qu'il est encore temps de privilégier la paix et d'ouvrir la voie à un dialogue sincère. Mais il reste tout aussi ferme : il ne peut et ne doit pas y avoir de quatrième mandat. Elle a déclaré que celui-ci, par sa voix, souhaite rappeler au Président Alassane Ouattara que leur dernière confrontation électorale a été douloureuse pour la Côte d'Ivoire.

« Le président Laurent Gbagbo insiste avec force : il n'est pas trop tard. Il est encore temps de rompre avec cette logique de confiscation. Il est encore temps de revenir aux fondamentaux de la démocratie : la souveraineté du peuple, l'égalité de tous devant la loi et la vérité des urnes », a-t-elle dit.

